Рецепт для похудения: пицца без муки

Почти любое любимое блюдо можно приготовить в полезном варианте. Так, пицца может быть без муки. Она получится вкусной и не навредит фигуре — всего 128 ккал на 100 г.

На восемь порций потребуется 300 г цветной капусты, 200 г твердого сыра, одной яйцо, 150 г куриной грудки, четыре помидора черри, 50 г грибов, 10 г соли и три столовые ложки томатного соуса.

Куриную грудку отварите и нарежьте на небольшие кусочки. Для основы измельчите в блендере цветную капусту до состояния кашицы (можно предварительно пять минут поварить в подсоленной воде).

В цветную капусту вбейте яйцо и натрите твердый сыр. Посолите и все перемешайте. Полученную смесь выложите в форму для запекания, застеленную пергаментом. Поставьте в разогретую до 180 градусов форму на 10–15 минут.

Пока основа запекается, подготовьте начинку. Куриную грудку, отварные шампиньоны, помидоры черри. Можете использовать сладкий перец, консервированную кукурузу и другие овощи.

Смажьте готовую основу томатным соусом, выложите начинку, посыпьте сыром и снова отправьте пиццу в духовку на 20 минут. Блюдо готово!

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