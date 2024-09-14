Рецепт компота из сливы и яблок — летнего напитка на зиму
Домашний компот — это частичка лета в зимний день. Рассказываем, как запастись компотом из сливы и яблок на зиму.
Ингредиенты
- Яблоки — 500 г
- Сливы — 500 г
- Сахар — 200 г
- Вода — 1,8 л
Способ приготовления
Вскипятите воду.
Фрукты вымойте. Сливы разрежьте, избавьтесь от косточек. Яблоки нарежьте дольками, избавившись от хвостиков и сердцевин.
Распределите фрукты по стерилизованным банкам, залейте крутым кипятком.
После остывания перелейте воду из-под фруктов в кастрюлю, поставьте на огонь. Когда вода закипит, верните ее в банки с ингредиентами.
После повторного остывания верните воду на огонь, всыпьте сахар и варите до растворения сахара. Залейте фрукты в банках получившейся смесью.
Закройте банки, переверните, дайте остыть под покрывалом. Затем уберите в погреб или холодильник.
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