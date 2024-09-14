Рецепт компота из сливы и яблок

Домашний компот — это частичка лета в зимний день. Рассказываем, как запастись компотом из сливы и яблок на зиму.

Ингредиенты

Яблоки — 500 г

Сливы — 500 г

Сахар — 200 г

Вода — 1,8 л

Способ приготовления

Вскипятите воду.

Фрукты вымойте. Сливы разрежьте, избавьтесь от косточек. Яблоки нарежьте дольками, избавившись от хвостиков и сердцевин.

Распределите фрукты по стерилизованным банкам, залейте крутым кипятком.

После остывания перелейте воду из-под фруктов в кастрюлю, поставьте на огонь. Когда вода закипит, верните ее в банки с ингредиентами.

После повторного остывания верните воду на огонь, всыпьте сахар и варите до растворения сахара. Залейте фрукты в банках получившейся смесью.

Закройте банки, переверните, дайте остыть под покрывалом. Затем уберите в погреб или холодильник.

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