Продукты для увлажнения кожи: секреты безупречного вида

Для поддержания красоты кожи чаще всего недостаточно внешнего ухода. Правильное питание, а особенно продукты, содержащие большое количество необходимых коже минералов — основа для замедления старения и сохранения упругости. Диетолог Мирослава Зонченко подсказала нам топ продуктов, в которых нуждается обезвоженная кожа.

Авокадо

Наверное, самые полезный продукт в нашем топе. Авокадо содержит витамин Е, антиоксиданты и мононенасыщенные жиры, которые способствуют быстрому заживлению ранок и спасают от раздражения. Кроме того, авокадо может похвастаться высоким уровнем витамина С, а без него кожа не сможет избежать пигментации.

Орехи

Невероятно полезный перекус орехами и семечками спасет не только от лишнего веса, но и подбодрит пересушенную гелями и пенками кожу.

Диетолог: «В орехах есть необходимый нам всем цинк и витамин Е — эти вещества просто волшебным образом влияют на качество кожи».

Не забываем, что такая полезная для кожи омега−3 также содержится в грецких орехах и миндале.

Цитрусовые соки

Мирослава: «Цитрусовые соки не слишком полезны для желудка, в период обострения болезней ЖКТ они вообще запрещены. Если же таких проблем нет, можно выпивать 100 г сока в разбавленном виде по утрам перед едой».

Как уверяет эксперт, апельсиновый и грейпфрутовый сок помогает разогнать желчь и насытить организм витамином С. Вы заметите, как быстро начнет восстанавливаться кожа. Помимо прочего, витамин С помогает сохранить эластичность и препятствует лишнему выводу жидкостей из тканей, происходит стимуляция выработки коллагена.

Зеленый чай

Как известно, кофе обезвоживает кожу, превращая ее буквально в пергамент. Если вам знакома такая ситуация, обратите внимание на зеленый чай, который бодрит не меньше любимого вами напитка, но при этом оказывает положительное влияние на состояние кожи. В зеленом чае много антиоксидантов, кахетинов, благодаря им вы очень быстро забудете о воспалениях и раздражении из-за сухости.

Огурцы

Овощ, на 90% состоящий из воды. Зеленые салаты из свежих огурцов на регулярной основе не только наладят работу ЖКТ, но и помогут сохранить влагу в тканях.