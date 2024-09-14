Помидоры по-корейски: рецепт для любителей острого

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — рецепт для любителей острого
Если помидоры, которые вы сняли с веток зелеными, уже набрали цвет, то самое время что-нибудь из них приготовить. Предлагаем сделать закуску в выходные для всей семьи — помидоры по-корейски быстрого приготовления.
Ингредиенты:
- томаты — 1 кг;
- сладкий болгарский перец — 300 г;
- чеснок — 8 долек;
- морковь — 150 г;
- подсолнечное масло — 3 ст. л.;
- столовый уксус 9% — 3 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — 1 столовая ложка;
- свежая зелень — 1 пучок;
- красный и черный перец — по вкусу;
- семена кунжута — по вкусу.
Помидоры разрезать на половинки и вырезать плодоножки. Болгарский перец и чеснок пюрировать блендером, морковь натереть, зелень измельчить ножом. Для маринада смешать уксус с маслом, добавить соль и сахар.
В широкую глубокую емкость уложить помидоры срезом вверх, залить пюре из болгарского перца и чеснока. Сверху посыпать тертой морковью, молотым перцем, зеленью и кунжутом. Залить заготовку маринадом, плотно закрыть крышкой или пищевой пленкой и убрать в холод на ночь.
Готовые помидоры по-корейски быстрого приготовления можно переложить в стеклянные банки и хранить в холодильнике не более трех-четырех суток.
- Калорийность на 100 г: 87,1 ккал.
- БЖУ: 1,16/6,19/6,72.
- Время приготовления: 9 часов.
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