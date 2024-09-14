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Помидоры по-корейски быстрого приготовления — рецепт для любителей острого

Если помидоры, которые вы сняли с веток зелеными, уже набрали цвет, то самое время что-нибудь из них приготовить. Предлагаем сделать закуску в выходные для всей семьи — помидоры по-корейски быстрого приготовления.

Помидоры по-корейски: рецепт для любителей острого
© РИА Новости

Ингредиенты:

  • томаты — 1 кг;
  • сладкий болгарский перец — 300 г;
  • чеснок — 8 долек;
  • морковь — 150 г;
  • подсолнечное масло — 3 ст. л.;
  • столовый уксус 9% — 3 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль — 1 столовая ложка;
  • свежая зелень — 1 пучок;
  • красный и черный перец — по вкусу;
  • семена кунжута — по вкусу.

Помидоры разрезать на половинки и вырезать плодоножки. Болгарский перец и чеснок пюрировать блендером, морковь натереть, зелень измельчить ножом. Для маринада смешать уксус с маслом, добавить соль и сахар.

В широкую глубокую емкость уложить помидоры срезом вверх, залить пюре из болгарского перца и чеснока. Сверху посыпать тертой морковью, молотым перцем, зеленью и кунжутом. Залить заготовку маринадом, плотно закрыть крышкой или пищевой пленкой и убрать в холод на ночь.

Готовые помидоры по-корейски быстрого приготовления можно переложить в стеклянные банки и хранить в холодильнике не более трех-четырех суток.

  • Калорийность на 100 г: 87,1 ккал.
  • БЖУ: 1,16/6,19/6,72.
  • Время приготовления: 9 часов.

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