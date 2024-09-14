Помидоры по-корейски: рецепт для любителей острого

Если помидоры, которые вы сняли с веток зелеными, уже набрали цвет, то самое время что-нибудь из них приготовить. Предлагаем сделать закуску в выходные для всей семьи — помидоры по-корейски быстрого приготовления.

Ингредиенты:

томаты — 1 кг;

сладкий болгарский перец — 300 г;

чеснок — 8 долек;

морковь — 150 г;

подсолнечное масло — 3 ст. л.;

столовый уксус 9% — 3 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

соль — 1 столовая ложка;

свежая зелень — 1 пучок;

красный и черный перец — по вкусу;

семена кунжута — по вкусу.

Помидоры разрезать на половинки и вырезать плодоножки. Болгарский перец и чеснок пюрировать блендером, морковь натереть, зелень измельчить ножом. Для маринада смешать уксус с маслом, добавить соль и сахар.

В широкую глубокую емкость уложить помидоры срезом вверх, залить пюре из болгарского перца и чеснока. Сверху посыпать тертой морковью, молотым перцем, зеленью и кунжутом. Залить заготовку маринадом, плотно закрыть крышкой или пищевой пленкой и убрать в холод на ночь.

Готовые помидоры по-корейски быстрого приготовления можно переложить в стеклянные банки и хранить в холодильнике не более трех-четырех суток.

Калорийность на 100 г: 87,1 ккал.

БЖУ: 1,16/6,19/6,72.

Время приготовления: 9 часов.

Ранее мы поделились рецептом лечо с кабачками.