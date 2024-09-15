Завтрак от «плохого» холестерина: отличная каша для сердечников

Завтрак нужен не только для энергии, но и для поддержания здоровья. При заболеваниях сердца, сосудов или высоком уровне холестерина завтрак должен быть правильным.

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Для сердечников отлично подойдет каша как источник клетчатки. Многим известно, что «плохой» холестерин ведет к гипертонии, заболеваниям сердца и сосудов, инсульту или диабету второго типа.

Овсяная каша по утрам снижает этот уровень холестерина. Овсянка понижает уровень липопротеинов низкой плотности.

Диетологи тем временем считают, что в день достаточно съедать 5–10 г клетчатки. Это могут быть семена чиа, льна, бобовые, фрукты, авокадо или овощи.

Кефир, капуста и еще ряд продуктов помогут печени восстановиться, заявил ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов. По его словам, также важно отказаться от вредных привычек и пить больше чистой воды.

До этого врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что онкологию, атеросклероз и заболевания печени на первых этапах развития заметить трудно, поскольку они развиваются без каких-либо явных симптомов. По его словам, рак на ранних стадиях обычно выявляется только по результатам систематических анализов.