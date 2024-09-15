Готовим патиссоны на сковороде с чесноком

Патиссоны — это полезные и низкокалорийные овощи. Дома их можно очень быстро приготовить на сковороде! В сочетании с чесноком их особенно вкусно есть. Давайте разберем, как самим приготовить на сковороде патиссоны с чесноком.

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Ингредиенты

Патиссоны — 600 г;

Зубчики чеснока — 3–4 шт;

Масло подсолнечное (или любое другое растительное) — 3–4 ст. л;

Приправы — по вкусу;

Свежие травы — по желанию.

Пошаговый рецепт приготовления

Как следует помойте патиссоны и дайте им высохнуть. Затем нарежьте овощи кольцами или некрупными ломтиками. Уберите большие семена.

Очистите зубчики чеснока и мелко нарежьте их или пропустите через чеснокодавку.

На средней мощности плитки разогрейте сковороду с каплей любого растительного масла. Убедитесь, что масло хорошо разогрелось, чтобы патиссоны начали жариться сразу.

Выложите нарезанные патиссоны на сковороду одним слоем. Жарьте их где-то пять минут, иногда переворачивая и помешивая. Советуем так добиться равномерной золотистой корочки.

Когда ингредиент подрумянится, закиньте к нему чесночок. Жарьте еще пару минут до появления приятного аромата чеснока. Важный совет: внимательно смотрите за чесноком, он не должен подгорать! Иначе блюдо получит горький привкус.

Посолите и поперчите патиссоны по вкусу. По желанию добавьте в блюдо мелко нарезанную зелень для свежести. Подавайте горячим.

Это вкусное и быстрое блюдо, которое можно подавать как гарнир или закуску. Попробуйте этот простой рецепт и насладитесь его насыщенным вкусом.

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