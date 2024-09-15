Рецепт насыпного яблочного пирога «Три стакана»

Хотите приготовить пирог с яблоками, но устали от классических шарлоток? Тогда этот рецепт — то, что вам нужно! Рассказываем, как испечь яблочный пирог «Три стакана».

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Ингредиенты

Манная крупа — 1 стакан;

Мука пшеничная — 1 стакан;

Яблоки (сорт по вкусу) — 400 г;

Масло сливочное — 400 г;

Разрыхлитель — 1 ч. л;

Сахар — 1 стакан.

Способ приготовления

Соедините в глубокой емкости муку, манку, разрыхлитель и сахар.

Яблоки промойте, очистите, разрежьте, удалите сердцевины. Мякоть измельчите на крупной терке.

Форму (подойдет емкость диаметром 20–22 см) застелите пергаментом.

Всыпьте примерно треть мучной смеси. Далее выложите треть яблок, засыпьте второй третью муки. Выложите еще три слоя: яблоки — мука — яблоки.

Холодное масло натрите на терке. Посыпьте им пирог. Выпекайте пирог 45 минут в духовке на 180 градусах.

Дайте немного остыть, извлеките из формы и выложите на блюдо для подачи.

Вкуснейший яблочный пирог готов!

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