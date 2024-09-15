Рецепт соуса ткемали по-грузински из зеленых слив

Готовим вкусный соус ткемали по-грузински из зеленых слив на зиму
Классическое ткемали готовится из спелых слив. Однако грузинская кухня славится своим разнообразием, а потому в меню национальных ресторанов нередко можно встретить этот соус, приготовленный из зеленых плодов. Он имеет несколько иной вкус, однако также прекрасно подходит к блюдам из мяса и птицы. Предлагаем приготовить сегодня вкусное ткемали из зеленых слив на зиму. Подобрали для вас самый простой пошаговый рецепт.
Ингредиенты:
- Зеленые сливы — 3 кг;
- Жгучий перец — 4 шт;
- Укроп — 250 г;
- Кориандр — 150 г;
- Чабер — 60 г;
- Мята — 60 г;
- Вода — 1 стакан;
- Сахар — 65 г;
- Чеснок — 1 долька;
- Соль — по вкусу;
- Семена кориандра и укропа — по вкусу.
Листья мяты, кориандр, укроп, чабер и сливы уложить в кастрюлю и добавить воду. Довести до кипения и тушить под крышкой на маленьком огне, пока сливы не станут мягкими. После этого сливы следует остудить и протереть через сито.
Сливовое пюре смешать с отваром, добавить измельченный жгучий перец, соль, сахар, перетертые в ступке семена укропа и кориандра. Уваривать на маленьком огне до консистенции густого повидла. Всю зелень из отвара со сливами мелко порезать ножом и за минуту до окончания варки добавить в соус.
Готовое ткемали из зеленых слив разливают в небольшие банки и хранят под полиэтиленовыми крышками в холодильнике.
- Калорийность на 100 г: 65 ккал;
- БЖУ: 0,2/0,3/15,2;
- Время приготовления: 1,5 часа.
Ранее мы поделились классическим рецептом соуса ткемали.