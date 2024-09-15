Рецепт соуса ткемали по-грузински из зеленых слив

Классическое ткемали готовится из спелых слив. Однако грузинская кухня славится своим разнообразием, а потому в меню национальных ресторанов нередко можно встретить этот соус, приготовленный из зеленых плодов. Он имеет несколько иной вкус, однако также прекрасно подходит к блюдам из мяса и птицы. Предлагаем приготовить сегодня вкусное ткемали из зеленых слив на зиму. Подобрали для вас самый простой пошаговый рецепт.

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Ингредиенты:

Зеленые сливы — 3 кг;

Жгучий перец — 4 шт;

Укроп — 250 г;

Кориандр — 150 г;

Чабер — 60 г;

Мята — 60 г;

Вода — 1 стакан;

Сахар — 65 г;

Чеснок — 1 долька;

Соль — по вкусу;

Семена кориандра и укропа — по вкусу.

Листья мяты, кориандр, укроп, чабер и сливы уложить в кастрюлю и добавить воду. Довести до кипения и тушить под крышкой на маленьком огне, пока сливы не станут мягкими. После этого сливы следует остудить и протереть через сито.

Сливовое пюре смешать с отваром, добавить измельченный жгучий перец, соль, сахар, перетертые в ступке семена укропа и кориандра. Уваривать на маленьком огне до консистенции густого повидла. Всю зелень из отвара со сливами мелко порезать ножом и за минуту до окончания варки добавить в соус.

Готовое ткемали из зеленых слив разливают в небольшие банки и хранят под полиэтиленовыми крышками в холодильнике.

Калорийность на 100 г: 65 ккал;

БЖУ: 0,2/0,3/15,2;

Время приготовления: 1,5 часа.

Ранее мы поделились классическим рецептом соуса ткемали.