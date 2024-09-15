Эксперты назвали три способа фальсификации меда

Поддельный мед можно разделить на три группы: в первом случае производитель выдает дешевый мед за дорогой, во втором – разбавляет натуральный мед сиропами, в третьем – добавляет в продукт химикаты для улучшения его свойств. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» Оксана Серебрякова.

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«Наша испытательная лаборатория часто проводит исследования как товарного меда, так и реализуемого на ярмарках. В зависимости от региона объем недоброкачественного меда может доходить до 60 %. При этом важно различать виды подделок. Примерно половина случаев фальсификации приходится на информационную, когда дешевый мед выдают за дорогой. Например, подсолнечниковый мед продают как дорогой липовый, либо старый разогретый — как свежий», — рассказала Оксана Серебрякова.

На втором месте по распространенности — ассортиментная фальсификация. В этом случае вместо меда заменяют глюкозо-фруктозными сиропами.

«В таком продукте отсутствуют вещества, которые дают меду биологически ценные свойства: аминокислоты, ферменты, фенольные соединения и многие другие. Даже при не полной, а частичной замене на сироп, такой мед не может считаться натуральным», — объяснила Серебрякова.

Реже встречается квалиметрическая фальсификация, при которой производитель улучшает свойства меда пищевыми или непищевыми добавками. Один из примеров — отбеливание темного меда с помощью химикатов. Добавляемые вещества могут быть опасны для здоровья.