Эксперт рассказал, чем полезна сладкая пицца

Российские любители пиццы все чаще отдают предпочтение пицце с необычной комбинацией: с грушей, сыром горгонзола, орехами и мёдом.

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"Это, во-первых, уникальное сочетание вкусов: сладость груши и мёда прекрасно оттеняется с пикантностью горгонзолы, а орехи добавляют приятную текстуру и насыщенность. Во-вторых, этот вариант пиццы воспринимается многими как более изысканный", - говорит кулинарный эксперт Артём Шашков.

Он поясняет, что подобное сочетание ингредиентов вряд ли встретишь в традиционных пиццериях Италии. Итальянцы с недоумением относятся к идее сладкой пиццы, считая, что так создатели уходят от канонов национальной кухни.

"Популярность этой пиццы также объясняется её необычными вкусовыми качествами и сбалансированным составом ингредиентов. Груша богата клетчаткой и антиоксидантами, что делает её полезным дополнением к рациону. Сыр горгонзола, несмотря на высокую калорийность, является источником белка и кальция. Орехи добавляют блюду полезные жиры и витамин Е, а мёд обладает антибактериальными свойствами и может помочь укрепить иммунитет", - поясняет Шашков.

Эта пицца может понравиться тем, кто следит за своим питанием, но не хочет отказываться от любимых блюд. Сочетание сладких и солёных ингредиентов создаёт ощущение сытости при относительно небольшом объёме порции, что делает её идеальным выбором для перекуса или лёгкого ужина.

По мнению эксперта, тенденция к выбору необычных вкусовых сочетаний отражает общее изменение гастрономической культуры в России. Потребители всё чаще ищут новые вкусовые ощущения, готовы экспериментировать и отходить от традиционных представлений о том, какой должна быть пицца. Это открывает новые горизонты для кулинарных инноваций и может привести к появлению ещё более интересных и неожиданных сочетаний в будущем.