Перечислены лучшие сыры с низким содержанием натрия

Из сыра вы можете получить белок и кальций, но также он обычно является источником большого количества натрия. Вот к каким сырам вам стоит присмотреться, если вы следите за питанием.

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Маскарпоне. В порции на 28 г содержится 14 мг натрия. Этот сыр готовится из цельных сливок и имеет сладковатый вкус.

Рикотта. В 28 г такого сыра — 28 мг натрия. Его часто используют в итальянской кухне.

Швейцарский. На 28 г этого сыра приходится 53 мг натрия. Он обладает плотной текстурой и ореховым вкусом.

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Сливочный сыр. В порции на 28 г такого сыра содержится 89 мг натрия. Для ещё большей пользы для здоровья выбирайте продукт с меньшим содержанием жира.

Мягкий козий сыр. Из 28 г этого сыра вы получите 130 мг натрия. Также в нём меньше лактозы, чем в сыре из коровьего молока.

Моцарелла. В 28-граммовой его порции — 138 мг натрия. Сыр имеет мягкие вкус и текстуру, является универсальным.

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