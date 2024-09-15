Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
«Пелюстка» — настоящая находка для любителей овощных закусок. Она не только вкусная и хрустящая, но и богата витаминами. Делимся пошаговым рецептом маринованной капусты со свеклой.
Ингредиенты
- Капуста белокочанная — 1,5 кг
- Свекла — 400 г
- Морковь — 200 г
- Чеснок — 50 г
- Перец горошком — 10 шт.
- Лавровый лист — 2–3 шт.
- Сахар — 2,5 ст. л.
- Соль — 2 ст. л.
- Растительное масло — 1–3 ст. л.
- Уксус 9% — 150 мл
- Вода — 1 л
Способ приготовления
Овощи вымойте и очистите.
Капусту нарежьте небольшими кубиками (примерно 3×3), кочерыжку удалите.
Морковь и свеклу также нарежьте кубиками, чеснок — тонкими ломтиками.
В глубокой кастрюле соедините воду, сахар, соль, лаврушку и перец. Доведите до кипения на среднем огне, влейте уксус, повторно доведите до кипения. Снимите с огня и дождитесь полного остывания.
Выложите овощи в стерильные банки (желательно располагайте их слоями: капуста — свекла — морковь — капуста и т. д.). Залейте маринадом.
Влейте в банку масло. Если банок несколько, то в каждую из них надо влить по 1 ст. л. масла.
Прикройте (неплотно) капроновой крышкой. Оставьте заготовку при комнатной температуре на три дня.
Плотно закройте банки. Капусту можно подавать к столу либо хранить в прохладном месте.
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