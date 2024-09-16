Эксперт объяснил, какой уксус лучше покупать для готовки: 9% или 6%

Уксус часто используется в кулинарии. В частности, он добавляется в маринады, заправки, применяется в консервировании. Но как его правильно выбирать?

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Чаще всего для консервации рекомендуют брать 9-процентный уксус. Всё потому, что более высокая концентрация уксусной кислоты эффективнее борется в различными микроорганизмами.

6-процентный уксус выбирают обычно для маринования фруктов и овощей, когда сильно выраженный кислый вкус не нужен.

Кроме того, уксус 6% берут для салатов, соусов, маринадов. Всё потому, что он имеет более мягкий вкус и универсален.