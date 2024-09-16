Рецепт борща на зиму в банках: экономим время с вкусной суповой заправкой
Хотите приготовить вкуснейший суп, сэкономив время? Тогда самодельная маринованная заправка — то, что вам нужно! Рассказываем, как запастись заправкой для борща на зиму в банках.
Ингредиенты
- Свекла — 400 г
- Капуста белокочанная — 400 г
- Морковь — 250 г
- Лук — 250 г
- Томаты — 250 г
- Масло растительное — 50 мл
- Соль — 1 ст. л.
- Сахар — 1,5 ст. л.
- Уксус 9% — 25 мл
- Вода — 50 мл
Способ приготовления
Овощи промойте и очистите (снимать кожицу с помидоров необязательно).
Измельчите свеклу и морковь на терке. Капусту нарежьте тонкой соломкой с помощью ножа. Помидоры нарежьте кубиками. Лук нашинкуйте тонкими полукольцами.
Соедините ингредиенты в большой кастрюле. Всыпьте соль и сахар. Добавьте воду и масло.
Поставьте овощи на средний огонь и варите 20 минут, в процессе помешивая.
Влейте уксус, перемешайте и распределите овощи по стерилизованным банкам. Закатайте или закрутите крышки.
Переверните банки, накройте плотной тканью. Овощи должны полностью остыть, после чего их можно будет убрать в холодильник.
Борщ на зиму в банках готов!