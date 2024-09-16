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Рецепт борща на зиму в банках: экономим время с вкусной суповой заправкой

Хотите приготовить вкуснейший суп, сэкономив время? Тогда самодельная маринованная заправка — то, что вам нужно! Рассказываем, как запастись заправкой для борща на зиму в банках.

Рецепт борща на зиму в банках
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Свекла — 400 г
  • Капуста белокочанная — 400 г
  • Морковь — 250 г
  • Лук — 250 г
  • Томаты — 250 г
  • Масло растительное — 50 мл
  • Соль — 1 ст. л.
  • Сахар — 1,5 ст. л.
  • Уксус 9% — 25 мл
  • Вода — 50 мл

Способ приготовления

Овощи промойте и очистите (снимать кожицу с помидоров необязательно).

Измельчите свеклу и морковь на терке. Капусту нарежьте тонкой соломкой с помощью ножа. Помидоры нарежьте кубиками. Лук нашинкуйте тонкими полукольцами.

Соедините ингредиенты в большой кастрюле. Всыпьте соль и сахар. Добавьте воду и масло.

Поставьте овощи на средний огонь и варите 20 минут, в процессе помешивая.

Влейте уксус, перемешайте и распределите овощи по стерилизованным банкам. Закатайте или закрутите крышки.

Переверните банки, накройте плотной тканью. Овощи должны полностью остыть, после чего их можно будет убрать в холодильник.

Борщ на зиму в банках готов!