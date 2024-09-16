Рецепт борща на зиму в банках

Хотите приготовить вкуснейший суп, сэкономив время? Тогда самодельная маринованная заправка — то, что вам нужно! Рассказываем, как запастись заправкой для борща на зиму в банках.

Ингредиенты

Свекла — 400 г

Капуста белокочанная — 400 г

Морковь — 250 г

Лук — 250 г

Томаты — 250 г

Масло растительное — 50 мл

Соль — 1 ст. л.

Сахар — 1,5 ст. л.

Уксус 9% — 25 мл

Вода — 50 мл

Способ приготовления

Овощи промойте и очистите (снимать кожицу с помидоров необязательно).

Измельчите свеклу и морковь на терке. Капусту нарежьте тонкой соломкой с помощью ножа. Помидоры нарежьте кубиками. Лук нашинкуйте тонкими полукольцами.

Соедините ингредиенты в большой кастрюле. Всыпьте соль и сахар. Добавьте воду и масло.

Поставьте овощи на средний огонь и варите 20 минут, в процессе помешивая.

Влейте уксус, перемешайте и распределите овощи по стерилизованным банкам. Закатайте или закрутите крышки.

Переверните банки, накройте плотной тканью. Овощи должны полностью остыть, после чего их можно будет убрать в холодильник.

Борщ на зиму в банках готов!