Классический рецепт моченых яблок для приготовления в кастрюле

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Моченые яблоки готовили на Руси, запасая урожай на зиму. Несмотря на обилие других доступных методов домашних заготовок, готовить моченые фрукты и ягоды можно по-прежнему. Благодаря такому способу заготовки в продуктах сохраняется большое количество полезных веществ. Сегодня расскажем, как приготовить моченые яблоки классическим способом дома в кастрюле.
Ингредиенты:
- яблоки — 5 кг;
- мед — 600 г;
- вода — 10 л;
- ржаная мука — 1 ст.;
- соль — 4 ст. л.;
- листья вишни — 10 шт.;
- листья смородины — 10 шт.
На дно чистой кастрюли подходящего объема уложить несколько листьев, затем выложить хорошо промытые яблоки так, чтобы они плотно заполнили собой весь диаметр емкости. Сверху положить еще немного листьев и снова слой яблок. И так, пока кастрюля не будет заполнена доверху.
Вскипятить воду, остудить в течение 20 минут, добавить мед, соль и, постоянно помешивая, ввести муку. В заливке не должно быть комков или нерастворившегося меда. Рассол необходимо полностью охладить и залить им яблоки. После этого поставить кастрюлю с ними под гнет в теплой комнате. Через некоторое время рассол начнет пениться и переливаться через край. Пену необходимо снимать, а в кастрюлю доливать свежий рассол так, чтобы плоды полностью были им закрыты.
Через пару недель моченые яблоки будут готовы. Не вынимая из рассола, их накрывают крышкой и убирают на хранение в погреб.
- Калорийность на 100 г: 49 ккал.
- БЖУ: 0,4/0,01/10,3.
- Время приготовления: 2 недели.