В Омске научат готовить блюда из кабачков

В Омске готовится большой гастрономический фестиваль, где омичей научат готовить диковинные блюда из сезонных овощей.

В последнюю субботу сентября на территории Омской крепости впервые пройдёт гастрономический фестиваль "Осенины" (12+), посвящённый сбору осеннего урожая.

Ведущие шеф-повара ресторанов Омска представят публике новые рецепты, казалось бы, привычных блюд. Среди них будут плов с говядиной и сушёной тыквой, солодовый ломоть с кабачковой икрой, сушёное мясо с мочёной брусникой, а также оригинальные вафли из кабачков.

Все желающие смогут не только продегустировать эти вкусные и необычные кушанья, но и получить от поваров профессиональные советы по их приготовлению.

Кроме того, организаторы приглашают всех, у кого собран в избытке урожай овощей, фруктов или ягод, принести их на фестиваль. Дары осени найдут своё достойное применение - шеф-повара сразу приготовят из них что-то вкусное или создадут гастрономические композиции. Также будут установлены поддоны с углём для самостоятельного запекания молодого картофеля.

На территории Омской крепости также будет работать выставка-ярмарка, где можно приобрести дары садов и огородов, продукты питания и товары, произведённые в Омской области и Сибири.

Праздник начнётся 28 сентября в 14:00.

Если вы уже собрали урожай кабачков, помидоров и других осенних овощей и хотите поскорее попробовать приготовить из них что-нибудь вкусное, то вам понравятся наши рецепты. Ранее мы делились инструкциями приготовления пиццы, роллов и даже блинов из кабачков. А в этой статье вы найдёте четыре простых рецепта малосольных огурчиков.

Кроме того, предыдущая неделя в Омске завершилась большим праздником для дачников. В парке им. 30-летия ВЛКСМ прошла выставка поделок "Дары осени". Как выглядят баклажановые туфли и бегемот из картофеля, вы можете увидеть в нашем репортаже.