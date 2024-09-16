Рецепт для похудения: фаршированные помидоры

Быструю, недорогую и очень вкусную закуску можно легко приготовить из помидоров. Фаршированные томаты с ветчиной и сыром порадуют ярким вкусом и совсем не навредят фигуре — всего 139 ккал на 100 г.

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Для приготовления возьмите три крупных помидора, 100 г ветчины, столько же твердого сыра, зубчик чеснока, по 5 г петрушки и укропа, соль и перец по вкусу.

Помидоры помойте, срежьте верхушки и выньте всю мякоть, но не выбрасывайте ее. Для начинки из вырезанной части удалите семена и жидкость, оставив мякоть. Ее и крышечки нарежьте маленькими кубиками.

Чеснок очистите и мелко порубите ножом или пропустите через пресс. Ветчину нарежьте соломкой или небольшими кубиками. Зелень помойте, обсушите и мелко порубите. Сыр натрите на крупной терке.

В миске все соедините, посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Заполните помидоры начинкой и сверху слегка присыпьте сыром и рубленой зеленью.

Положите помидоры на застеленную пергаментом форму для выпекания и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15–20 минут. Блюдо готово!

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