Буррито, мусс и другие небанальные рецепты из грибов
Сентябрь — сезон сбора грибов. Блюда из них прекрасно разнообразят ваше меню. Конечно, мы все знаем о жареных грибах и грибном супе, но из них можно приготовить и массу других необычных блюд. Из множества рецептов мы выбрали самые интересные.
Грибной Веллингтон
Что нам понадобится:
- Лесные грибы — 500 г.
- Грецкие орехи — 50 г.
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик.
- Оливковое масло — 1 ч. л.
- Итальянские травы — по вкусу.
- Соль — по вкусу.
- Перец — по вкусу.
- Сырой желток — 1 шт.
Как готовим:
Обжарьте грибы, чеснок и лук, а затем измельчите в блендере. Добавьте в полученную массу толченые орехи, итальянские травы, соль, перец и перемешайте. Грибной фарш выложите на тесто и оберните. Перед запеканием уберите пирог в холодильник на 5—10 минут, затем сделайте небольшие надрезы на тесте и смажьте его взбитым желтком. Выпекайте в заранее разогретой до 190 градусов духовке 35—40 минут.
Лазанья с грибами и моцареллой
Что нам понадобится:
- Листы для лазаньи — 6 шт.
- Лесные грибы — 500 г.
- Моцарелла — 300 г.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Перец — по вкусу.
- Соль — по вкусу.
Для соуса бешамель:
- Мука — 1 ст. л.
- Молоко — 1,5 стакана.
- Масло сливочное — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу.
- Перец — по вкусу.
- Мускатный орех — по вкусу.
Как готовим:
Разогрейте в сковороде масло, обжарьте мелко нарезанный репчатый лук. Добавьте нарезанные пластинками грибы, готовьте 7—10 минут, посолите и поперчите по вкусу.
Для соуса бешамель в сотейнике разогрейте сливочное масло. Обжарьте в нем полную столовую ложку муки. Вливайте понемногу в сотейник молоко, постоянно помешивайте, чтобы не было комков. Готовый соус, как только он начнет густеть, посолите, поперчите по вкусу, добавьте щепотку мускатного ореха.
Листы для лазаньи отварите в подсоленной воде 3 минуты, достаньте их из воды, чуть обсушите. Дно формы для запекания смажьте маслом, выложите два листа лазаньи, грибы, посыпьте натертой моцареллой и полейте соусом. Сделайте так несколько слоев. Выпекайте в духовке при 180 градуса× 40 минут.
Буррито из рыбы и лисичек
Что нам понадобится:
- Филе белой рыбы — 500 г.
- Лисички — 200 г.
- Перец чили — 1 шт.
- Зелень — 1 пучок
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик.
- Лаваш или тортильи.
Как готовим:
Обжарьте лук и чеснок до золотистости, добавьте грибы и нарезанный перец чили. Когда овощи и грибы обжарятся, добавьте к ним нарезанную небольшими кусочками рыбу. Тушите не более получаса. Добавьте зелень, перемешайте и выложите в лаваш.
Грибной мусс
Что нам понадобится:
- Белые грибы — 400 г.
- Соевый творог или сыр — 150 г.
- Шпинат — 100 г.
- Лук — 1 шт.
- Соль — по вкусу.
- Мускатный орех — по вкусу.
- Хлебцы.
Как готовим:
Обжарьте слегка грибы и лук, добавьте соль, перец и немного потушите. Обжарьте шпинат 5–10 минут. Переложите грибы и шпинат в блендер, добавьте соевый творог, соль, мускатный орех и измельчите. Выложите готовый мусс на хлебцы.