Буррито, мусс и другие небанальные рецепты из грибов

Сентябрь — сезон сбора грибов. Блюда из них прекрасно разнообразят ваше меню. Конечно, мы все знаем о жареных грибах и грибном супе, но из них можно приготовить и массу других необычных блюд. Из множества рецептов мы выбрали самые интересные.

Грибной Веллингтон

Что нам понадобится:

Лесные грибы — 500 г.

Грецкие орехи — 50 г.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик.

Оливковое масло — 1 ч. л.

Итальянские травы — по вкусу.

Соль — по вкусу.

Перец — по вкусу.

Сырой желток — 1 шт.

Как готовим:

Обжарьте грибы, чеснок и лук, а затем измельчите в блендере. Добавьте в полученную массу толченые орехи, итальянские травы, соль, перец и перемешайте. Грибной фарш выложите на тесто и оберните. Перед запеканием уберите пирог в холодильник на 5—10 минут, затем сделайте небольшие надрезы на тесте и смажьте его взбитым желтком. Выпекайте в заранее разогретой до 190 градусов духовке 35—40 минут.

Лазанья с грибами и моцареллой

Что нам понадобится:

Листы для лазаньи — 6 шт.

Лесные грибы — 500 г.

Моцарелла — 300 г.

Лук репчатый — 1 шт.

Масло растительное — 2 ст. л.

Перец — по вкусу.

Соль — по вкусу.

Для соуса бешамель:

Мука — 1 ст. л.

Молоко — 1,5 стакана.

Масло сливочное — 1 ст. л.

Соль — по вкусу.

Перец — по вкусу.

Мускатный орех — по вкусу.

Как готовим:

Разогрейте в сковороде масло, обжарьте мелко нарезанный репчатый лук. Добавьте нарезанные пластинками грибы, готовьте 7—10 минут, посолите и поперчите по вкусу.

Для соуса бешамель в сотейнике разогрейте сливочное масло. Обжарьте в нем полную столовую ложку муки. Вливайте понемногу в сотейник молоко, постоянно помешивайте, чтобы не было комков. Готовый соус, как только он начнет густеть, посолите, поперчите по вкусу, добавьте щепотку мускатного ореха.

Листы для лазаньи отварите в подсоленной воде 3 минуты, достаньте их из воды, чуть обсушите. Дно формы для запекания смажьте маслом, выложите два листа лазаньи, грибы, посыпьте натертой моцареллой и полейте соусом. Сделайте так несколько слоев. Выпекайте в духовке при 180 градуса× 40 минут.

Буррито из рыбы и лисичек

Что нам понадобится:

Филе белой рыбы — 500 г.

Лисички — 200 г.

Перец чили — 1 шт.

Зелень — 1 пучок

Лук — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик.

Лаваш или тортильи.

Как готовим:

Обжарьте лук и чеснок до золотистости, добавьте грибы и нарезанный перец чили. Когда овощи и грибы обжарятся, добавьте к ним нарезанную небольшими кусочками рыбу. Тушите не более получаса. Добавьте зелень, перемешайте и выложите в лаваш.

Грибной мусс

Что нам понадобится:

Белые грибы — 400 г.

Соевый творог или сыр — 150 г.

Шпинат — 100 г.

Лук — 1 шт.

Соль — по вкусу.

Мускатный орех — по вкусу.

Хлебцы.

Как готовим:

Обжарьте слегка грибы и лук, добавьте соль, перец и немного потушите. Обжарьте шпинат 5–10 минут. Переложите грибы и шпинат в блендер, добавьте соевый творог, соль, мускатный орех и измельчите. Выложите готовый мусс на хлебцы.