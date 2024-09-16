Хахаряшки: десерт, который изобрели крестьяне

Хахаряшки изобрели крестьяне. Это десерт из теста с легкой текстурой. Рецепт дошел до наших дней и по сей день пользуется огромной популярностью. Блюдо готовится на кефире.

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Возьмите 300 г муки, столько же кефира, два яйца, чайную ложку соды, столовую ложку сахара и соль по вкусу.

Яйца взбейте с сахаром и солью. Добавьте смесь в кефир и хорошо перемешайте. Постепенно начните засыпать муку. Тесто должно загустеть.

Добавьте соду в заготовку, перемешайте и оставьте на 10 минут.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Ложкой выложите небольшие порции теста на сковороду, пожарьте колобки до золотистости. Выкладывайте на бумажную салфетку.

Ранее сообщалось, что из яблок и творога может получиться отличный десерт. Он точно станет главным героем на столе во время чаепития. При этом блюдо не требует добавления сахара и муки. Готовится оно быстро. Такое творожное суфле имеет легкую воздушную текстуру и изумительный вкус. Творог в нем не ощущается.

До этого NEWS.ru пошагово рассказал, как приготовить идеальные оладьи. Это блюдо — сытное и в меру сладкое угощение с приятной текстурой, которое идеально подойдет для завтрака. Для его приготовления понадобятся кефир, мука, яйцо, сахар, соль, ванильный сахар и сода.