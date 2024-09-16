Насколько реально получить вкусное молоко из рыбьего белка

В Индонезии предложили добавить "рыбье молоко" в школьное питание. "РГ" попросила российских специалистов пояснить, зачем нужны заменители обычного коровьего молока и можно ли получить вкусное молоко из рыбьего белка.

© Российская Газета

Две провинции Индонезии запустили эксперимент: предложено в бесплатных школьных обедах привычное коровье молоко заменить на так называемое рыбье молоко. Все ради выполнения инициативы обеспечить детей бесплатными школьными обедами, которая была одним из ключевых предвыборных обещаний президента Индонезии Прабово Субианто, но столкнулась с трудностями из-за дефицита молока в стране.

Программа призвана помочь неблагополучным семьям улучшить питание детей. Инициативу планировали запустить с января 2025 года, а ее стоимость оценивали в 4,6 млрд долларов. Однако Индонезия не производит столько коровьего молока, чтобы выполнить эти планы, из-за чего программу критиковали еще на этапе замысла.

По официальным данным, Индонезия способна обеспечить лишь 22,7 процента потребности страны в молоке, остальную часть ей приходится импортировать, указывает газета The Straits Times. При этом спрос на молоко растет, а производство сокращается.

Для решения проблемы в государственной пищевой компании ID Food заговорили об альтернативах коровьему молоку. В качестве замены предложили рассмотреть молоко из рыбы, производство которого еще в 2023 году поддержало министерство морского дела и рыболовства Индонезии, напомнив при этом об обильных рыбных ресурсах страны. Делают его из рыбьего белка, который высушивают и измельчают до консистенции порошка, а затем разбавляют водой и добавляют ароматизаторы, нейтрализующие специфический привкус и запах. Чиновники заверяют, что такое молоко - экономически выгодный продукт, производство которого можно нарастить. К его раскрутке привлекут популярных блогеров. Правительство выделило средства на продвижение плана питания, который в тестовом режиме уже реализуется в двух провинциях.

С рыбьим жиром и его запахом проблему решили просто: жир фасуют в желатиновые капсулы, которые проглатываются целиком

Сами индонезийцы в соцсетях задают множество вопросов о вкусе продукта и возможных аллергических реакциях на него у детей. Звучат сомнения, не является ли продукт уловкой, и его стоимость будет превышать цену обычной рыбы. Многие говорят, что просто съесть рыбу было бы, вероятно, полезнее и дешевле.

В других странах по разным причинам также вели споры об альтернативах коровьему молоку в школьном питании. В частности, в США и Британии неоднократно выступали за то, чтобы заменить коровье молоко растительными альтернативами из миндаля, овса или сои. В Европе организации, поддерживающие идеи вегетарианства, выражали недовольство, что в 2023 году Европейский парламент не признал необходимость включения растительного молока в школьное питание.

"Альтернативные виды сырья при создании специализированных продуктов питания - это нормальная практика, - пояснила "РГ" начальник профильного отдела НИИ детского питания - филиала ФИЦ питания и биотехнологии Елена Симоненко. - Они нужны для тех потребителей, у которых есть медицинские показания: непереносимость лактозы, аллергия на белок животного молока или индивидуальная непереносимость. У нас в стране есть много продуктов в качестве альтернативы обычному молоку. Это напитки из растительного сырья: кокосовое, рисовое, соевое, миндальное, овсяное молоко. Не так давно НИИ детского питания разработал технологию переработки ядра кедрового ореха - и теперь у нас есть вкуснейшее кедровое молоко. Все, что я назвала, - это не только вкусные, но и полезные напитки. И они могут быть хорошей заменой для людей, не употребляющих мясные и молочные продукты".

Но вот относительно получения молочного напитка из рыбы специалисты выразили некоторые сомнения.

"Чем разнообразнее продукты, которые у нас на столе, тем лучше для здоровья. И в России растет производство козьего, овечьего, кобыльего и даже верблюжьего молока. Но что касается молока из белка рыб... Полагаю, индонезийские специалисты ищут выход, как обеспечить детей достаточным количеством белка в условиях нехватки традиционных молочных продуктов", - сказала "РГ" ведущий научный сотрудник лаборатории пищевых технологий и специализированных продуктов ФИЦ питания и биотехнологии Елена Щетинина.

Речь идет о глубокой переработке рыбного сырья, чтобы превратить его в напиток, прохожий на молоко, и тут есть немало рисков.