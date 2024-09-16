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Специалист Серебрякова рассказала, как подделывают мёд

Старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» Оксана Серебрякова рассказала, как подделывают мёд.

Специалист рассказала, как подделывают мед
© РИА Новости
«Примерно половина случаев фальсификации приходится на информационную, когда дешёвый мёд выдают за дорогой. Например, подсолнечниковый мёд продают как дорогой липовый, либо старый разогретый — как свежий», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, второе место по распространённости занимает ассортиментная фальсификация.

«В таком продукте отсутствуют вещества, которые дают мёду биологически ценные свойства: аминокислоты, ферменты, фенольные соединения и многие другие», — пояснила эксперт.

Как отметила Серебрякова, даже при частичной замене на сироп такой мёд не может считаться натуральным.

В случае квалиметрической фальсификации производитель пытается «улучшить» свойства мёда пищевыми или непищевыми добавками.

В начале августа RT писал, что Роскачество выявило фальсификат по итогам проверки мёда 16 собственных торговых марок крупнейших розничных сетей и недорогого мёда в канале сетевого ретейла.

Еда