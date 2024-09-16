Специалист рассказала, как подделывают мед

Старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» Оксана Серебрякова рассказала, как подделывают мёд.

«Примерно половина случаев фальсификации приходится на информационную, когда дешёвый мёд выдают за дорогой. Например, подсолнечниковый мёд продают как дорогой липовый, либо старый разогретый — как свежий», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, второе место по распространённости занимает ассортиментная фальсификация.

«В таком продукте отсутствуют вещества, которые дают мёду биологически ценные свойства: аминокислоты, ферменты, фенольные соединения и многие другие», — пояснила эксперт.

Как отметила Серебрякова, даже при частичной замене на сироп такой мёд не может считаться натуральным.

В случае квалиметрической фальсификации производитель пытается «улучшить» свойства мёда пищевыми или непищевыми добавками.

В начале августа RT писал, что Роскачество выявило фальсификат по итогам проверки мёда 16 собственных торговых марок крупнейших розничных сетей и недорогого мёда в канале сетевого ретейла.