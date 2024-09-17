Как приготовить полезный молочный коктейль дома

Молочные коктейли изобрели в прошлом веке, но если раньше это было редкое лакомство, доступное лишь в ресторанах и кафе, то теперь его легко можно найти на полке в ближайшем продуктовом магазине. От разнообразия напитков разбегаются глаза, а кроме того, покупателям доступны самые разные вкусы. Может ли молочный коктейль быть полезным, как его выбрать и как приготовить дома, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

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На что обратить внимание при покупке

Она объяснила, что польза напитка напрямую зависит от его состава. Известные производители его и не скрывают и не пытаются обмануть покупателей, например, заявляя о наличии в коктейле цельного молока, когда на деле его там нет.

В молочном коктейле на первом месте должно стоять молоко. Как правило, используют цельное, но бывает и восстановленное из сухого молока. Далее смотрим на сахар — если он стоит в составе на втором месте, то мы понимаем, что его будет много, — рассказала эксперт.

Также производители пишут, сколько в напитке содержится углеводов. В первую очередь они находятся в самом молоке, помимо жировых белков и молочного сахара — лактозы. Но в основном место сахара в готовом коктейле будет занимать тот, который был добавлен во время производства.

Далее смотрим на количество различных ароматизаторов и добавок, например стабилизаторов. Чем меньше таких ингредиентов в коктейле, тем лучше, — порекомендовала диетолог.

Как приготовить молочный коктейль дома

Разумеется, если сделать молочный коктейль дома, он будет намного полезнее того, что куплен в магазине.

В коктейлях, которые продаются в магазинах, много лишних добавок, потому что их нужно сохранять длительное время. А дома мы сделали напиток и выпили его, и в холодильнике хранить не нужно, — отметила Соломатина.

Чтобы сделать вкусный и полезный молочный коктейль в домашних условиях, понадобятся молоко и мороженое. Можно использовать качественный пломбир. Обычно он самый жирный среди других видов мороженого, но зато наиболее натуральный.

Чтобы сделать вкусное мороженое, нужно исходить из того, что чем меньше в нем жира, тем оно менее вкусное. А значит, нужно чем-то это компенсировать, что-то добавлять. Например, мы убираем жир, но зато добавляем сахар, а из его одной молекулы получаются две молекулы жира. Поэтому от калорийности готового продукта не уйти, — подчеркнула собеседница «ВМ».

К тому же, в мороженое могут добавлять различные ароматизаторы, чтобы сделать его вкуснее. Поэтому лучше взять качественный пломбир пожирнее, а затем добавить ягоды, фрукты и все, что нравится, после чего взбить с молоком.

Можно туда добавить различные сиропы вроде топинамбура, который не повышает уровень глюкозы в крови, или заменители на основе стевии. Также подойдут сладкие ягоды, а если их добавить со «шкурками», то в готовом коктейле будет и клетчатка, — предложила диетолог.

Сладость коктейлю также может придать банан. Он в целом хорош в любых коктейлях, потому что хорошо сочетается с любыми ингредиентами.

Необязательно делать молочный коктейль. Его можно создать и на кисломолочной основе, например ряженке или кефире, а также добавить банан и две ложки протеина в сухом порошке. Там есть и белок, и дополнительные витамины и минералы, — посоветовала эксперт.

Такие коктейли подойдут людям, у которых есть проблемы с перевариванием пищи. Например, пожилым людям нельзя много есть, поэтому их порции должны быть небольшими и максимально качественными.

На этом принципе основаны и каши-«малоежки» для детей. Но такие каши обычно очень дорогие. Свою «малоежку» можно сделать и дома, и выйдет дешевле, — обратила внимание собеседница «ВМ».

В такое полноценное питание можно добавлять клубнику, в том числе замороженную, малину, киви, груши. В коктейль перед сном Соломатина посоветовала добавлять вишню, в которой есть мелатонин. После такого напитка человек лучше уснет.

Можно добавлять детские пюре с яблоком и абрикосом, какао-порошок вместо протеина для получения шоколадного коктейля или ваниль — для ванильного вкуса. Тут уже кому что нравится, — добавила Соломатина.

Классический рецепт коктейля — молоко, взбитое с мороженым и сиропом. Для большей пользы можно использовать кисломолочные продукты, бананы, мягкий творог, любые ягоды и фрукты, а если получилось несладко — добавить сироп топинамбура, который подсластит напиток и не повысит уровень глюкозы в крови, порекомендовала диетолог.