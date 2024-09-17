Рецепт ароматной аджики с яблоками и морковью на зиму
Любите аджику? Разнообразьте классический вкус с помощью яблок и моркови. Делимся пошаговым рецептом заготовки на зиму.
Ингредиенты
- Болгарские перцы — 1 кг
- Яблоки — 1 кг
- Морковь — 1 кг
- Помидоры — 2,5 кг
- Чеснок — 200 г
- Острый красный перец — 100 г
- Соль — 100 г
- Сахар — 100–160 г по вкусу
- Уксус 9% — 200 мл
- Растительное масло — 150 мл
Способ приготовления
Ингредиенты тщательно вымойте.
Снимите с чеснока шелуху. У моркови и яблок срежьте кожуру. Яблоки разрежьте и удалите сердцевины. У сладких перцев вычистите семена. У красных перцев срежьте хвостики.
Помидоры опустите в кипяток на три минуты, переложите в миску с холодной водой. Снимите кожицу.
Пюрируйте ингредиенты с помощью мясорубки, смешайте в глубокой кастрюле, вскипятите и готовьте 30 минут.
Всыпьте сахар и соль, влейте масло и уксус. Готовьте 10 минут.
Распределите смесь по стерилизованным банкам. Закройте или закатайте.
Оставьте банки под плотной тканью в перевернутом состоянии. После остывания уберите в холодильник.
Домашняя яблочная аджика готова!