Рецепт ароматной аджики с яблоками и морковью на зиму

Любите аджику? Разнообразьте классический вкус с помощью яблок и моркови. Делимся пошаговым рецептом заготовки на зиму.

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Ингредиенты

Болгарские перцы — 1 кг

Яблоки — 1 кг

Морковь — 1 кг

Помидоры — 2,5 кг

Чеснок — 200 г

Острый красный перец — 100 г

Соль — 100 г

Сахар — 100–160 г по вкусу

Уксус 9% — 200 мл

Растительное масло — 150 мл

Способ приготовления

Ингредиенты тщательно вымойте.

Снимите с чеснока шелуху. У моркови и яблок срежьте кожуру. Яблоки разрежьте и удалите сердцевины. У сладких перцев вычистите семена. У красных перцев срежьте хвостики.

Помидоры опустите в кипяток на три минуты, переложите в миску с холодной водой. Снимите кожицу.

Пюрируйте ингредиенты с помощью мясорубки, смешайте в глубокой кастрюле, вскипятите и готовьте 30 минут.

Всыпьте сахар и соль, влейте масло и уксус. Готовьте 10 минут.

Распределите смесь по стерилизованным банкам. Закройте или закатайте.

Оставьте банки под плотной тканью в перевернутом состоянии. После остывания уберите в холодильник.

Домашняя яблочная аджика готова!