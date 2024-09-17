Названы пять идеально дополняющих кофе продуктов

Для большинства людей чашечка ароматного кофе — ежедневный ритуал практически сразу после пробуждения. С чем этот напиток будет идеально сочетаться и в полной мере раскрывать свой вкус — в материале «Вечерней Москвы».

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Горький шоколад

Одно из самых популярных сочетаний — плитка горького шоколада и кофе. Их «дружба» выстраивалась не одно десятилетие, и по сей день она крепка: этот дуэт отлично бодрит и тонизирует.

Подача напитка с десертом уместна практически в любой ситуации — как на встрече с партнерами, так и во время дружеских посиделок. Чтобы по достоинству оценить сочетание, можно выбрать шоколад с 72-процентным содержанием какао. Терпкая сладость плитки в сочетании с легкой горчинкой напитка поможет проснуться и настроиться на предстоящий день.

Мороженое

Это еще одно культовое сочетание, которое любят кофеманы. Десерт со сливочным вкусом и утренняя чашечка кофе бодрят и заряжают хорошим настроением на целый день. Здесь важно, чтобы в составе мороженого были только натуральные ингредиенты и высокое содержание молока. Обратить внимание можно на вафельные стаканчики, в составе которых цельное и сгущенное молоко, свежие сливки, а также натуральное сливочное масло. В комбинации с кофе здесь рождается уникальный вкус.

Выпечка

Круассан, бриошь, хлеб или сдобная булочка? В сочетании с капучино или латте лучше, если выпечка приготовлена из пшеничной муки на масле. Такое лакомство наиболее выигрышно будет сочетаться с кофейными нотами. Также у сдобы может быть начинка: джем, крем или сгущенное молоко точно не навредят вкусу кофе.

Сочетать кофе можно и с ремесленным хлебом. Если речь идет об американо или эспрессо, то легкая кислинка хлеба на закваске будет отлично дополнять вкус самого напитка. А к сорту кофе, обладающему выраженным шоколадным оттенком, лучше подавать маффин или брауни — сочетание будет беспроигрышным.

Сыр

Качественный сыр и свежеприготовленный кофе прекрасно дополняют друг друга, вот только вкусовые оттенки напитка напрямую будут зависеть от сорта сыра. Обратить внимание в данном случае можно на сыры твердых сортов. Например, голландский сыр с легкой ореховой ноткой раскроет напиток по-новому и создаст настроение на предстоящий день.

Фрукты

Сочетание также популярно — оно особенно имеет успех у изощренных кофеманов. Выбор фруктов в данном случае будет зависеть и от сорта зерен. К примеру, абрикосы или персики отлично раскрывают вкус кофе из Гаити или Танзании, поскольку в этих сортах присутствуют нотки косточковых фруктов. А бразильский кофе прекрасно дополняют свежие бананы: за счет своей сладости они придают вкусу бархатистость и позволяют арабике раскрыться с новой стороны.