Ресторатор призвал запретить бобины для приготовления мяса для шаурмы

Такой прожарки недостаточно для уничтожения сальмонеллы.

Из-за этого регулярно происходят отравления блюдом, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

«Отравлений шаурмой будет очень много, потому что проблема в том, как она обжаривается. Она обжаривается в бобинах, и шаурмист срезает эти слои. Когда срезает, неизбежно задевает более сырые слои. А чтобы гарантированно не было сальмонеллёза, нужно прожаривать 10 минут при температуре 70 градусов, а там она не прожаривается. То есть мы можем быть чётко уверены, что если с производства придёт сальмонелла и окажется в палатке с шаурмой, то она разойдётся по всем людям и, не дай бог, по детям. Тут нужно менять подход и запрещать эти бобины».

Ранее Роспотребнадзор начал проверку после массового отравления шаурмой в Москве. Речь идёт о 29 клиентах точки общественного питания на Дмитровском шоссе.