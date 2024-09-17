В Кирове испекут ватрушку весом более 100 килограмм

100-килограммовую ватрушку, 650-сантиметровую шаурму по-вятски и 65-сантиметровый круассан испекут в Кирове во время гастрономического фестиваля "Вкусная Вятка", который пройдет в дни празднования 650-летия города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В дни празднования 650-летия города Кирова - 21 и 22 сентября - на пешеходной Спасской пройдет гастрономический фестиваль "Вкусная Вятка". Повара, пекари, кондитеры подготовили для жителей города и туристов целую серию кулинарных рекордов. Например, планируется испечь ватрушку диаметром 365 см и весом более 100 кг. Ватрушку выпекут из ржаной муки и трех видов начинки, традиционных для вятской кухни, - творога, ягод и картофеля", - говорится в сообщении.

Также участники фестиваля собираются приготовить 650-сантиметровый бутерброд с курицей, 650 сантиметровую шаурму по-вятски, 650-сантиметровую вятскую салму и 65-сантиметровый круассан.

Участников праздника угостят специальным тортом с символикой 650-летия Кирова. Торт будет состоять из трех цифр: 6, 5, 0. Каждая цифра размером 50 на 50 см будет приготовлена по отдельному рецепту.

Всего в фестивале примут участие более 150 предпринимателей, ресторанов и кафе.

Фестиваль проводится по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".