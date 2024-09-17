Рецепт: томатная подлива из фарша

Томатная подлива из фарша подойдет под любой гарнир. Это отличное блюдо для повседневного стола. Оно готовится быстро, легко и не вредит фигуре — всего 217 ккал на 100 г.

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На три порции понадобится 500 г мясного фарша, луковица, одна морковь, две столовые ложки томатной пасты, два зубчика чеснока, 150 мл воды, 10 г растительного масла, соль, перец и сушеный базилик по вкусу.

Лук и морковь почистите, ополосните от грязи. Лук нарежьте, а морковь натрите. На горячую сковороду налейте масло и выложите овощи. Обжарьте их на небольшом огне несколько минут помешивая.

Добавьте к зажарке фарш, перемешайте и обжаривайте все вместе около пяти минут. Разминайте фарш лопаткой. В обжаренный фарш добавьте томатную пасту. Посолите, поперчите и приправьте базиликом. Все перемешайте, подлейте воды и доведите до кипения. Тушите под крышкой около 15 минут.

Когда фарш будет почти готов, добавьте пропущенный через пресс чеснок. По желанию можно добавить побольше воды. Блюдо готово!

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