Субпродукты: польза для здоровья и шесть необычных рецептов

Не все любят субпродукты, и напрасно. Они обладают огромной пищевой ценностью и могут стать важным элементом здорового рациона — и вот почему.

Витамины группы В

Многие субпродукты, особенно печень, богаты витаминами группы B, которые играют важную роль в метаболизме, поддержании работы нервной системы и синтезе энергии.

«Например, печень является одним из лучших источников витамина B12 (до 900% суточной нормы в 100 г.), который необходим для здоровья мозга и крови. Витамины B6 и B2 (рибофлавин) также способствуют здоровью кожи, зрения и росту клеток», — объясняет нутрициолог Елена Мухина.

Железо и другие микроэлементы

Это один из лучших источников гемового железа — формы, которая легко усваивается организмом. Железо необходимо для образования гемоглобина, который транспортирует кислород к клеткам. Это особенно важно для женщин, детей и людей с анемией.

Помимо железа, субпродукты богаты цинком, медью, селеном и магнием. Эти микроэлементы поддерживают иммунную систему, способствуют заживлению ран, помогают в выработке гормонов и антиоксидантов.

Источник белка и омега−3 жирных кислот

Это отличный источник высококачественного белка, который важен для роста, восстановления и поддержания тканей организма. Белок, содержащийся в субпродуктах, включает все необходимые аминокислоты, что делает их полноценным продуктом для спортсменов, детей и людей, стремящихся к улучшению своего рациона.

В сердце и мозге содержится большое количество омега−3 жирных кислот, известных своими противовоспалительными свойствами и благотворным влиянием на сердечно-сосудистую систему. Они также поддерживают здоровье мозга, улучшают когнитивные функции и способствуют снижению уровня триглицеридов в крови.

Коэнзим Q10 и витамин А

Сердце и печень богаты коэнзимом Q10, мощным антиоксидантом, который защищает клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.

«Коэнзим Q10 также важен для здоровья сердца и улучшает выработку энергии в клетках, что может помочь людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и спортсменам», — говорит Елена.

Кроме того, печень является богатым источником витамина A, который действует как антиоксидант, поддерживая здоровье кожи, зрения и иммунной системы.

А вот несколько интересных рецептов от шеф-повара Руслана Миронова — вы наверняка полюбите эти вкусные и полезные блюда.

Паштет из куриной печени с коньяком и карамелизированным луком

500 г куриной печени

2 луковицы

50 г сливочного масла

50 мл коньяка

100 мл сливок (30%)

Щепотка мускатного ореха

Соль и перец по вкусу

Печень обжарьте на сливочном масле до готовности, добавьте коньяк и сливки, дайте жидкости немного выпариться. Лук нарежьте кольцами и карамелизируйте на медленном огне. Все ингредиенты, включая лук, измельчите в блендере до однородной массы. Добавьте мускатный орех, соль и перец по вкусу. Паштет охладите и подавайте с хрустящими гренками или хлебцами.

Жареное сердце с грибами в сметане

500 г говяжьего сердца

200 г шампиньонов

2 луковицы

150 г сметаны

2 зубчика чеснока

Соль, перец, зелень

Сердце нарежьте тонкими полосками, предварительно удалив жир и прожилки. Лук и грибы нарежьте полукольцами, обжарьте до золотистого цвета. Добавьте сердце к грибам, жарьте на среднем огне около 10 минут. Влейте сметану, добавьте чеснок, соль, перец и тушите еще 15 минут. Посыпьте зеленью перед подачей.

Кексы с куриной печенью и зеленью

300 г куриной печени

200 г муки

2 яйца

100 мл молока

1 пучок зелени (петрушка, укроп)

50 г сливочного масла

1 ч. л. разрыхлителя

Соль, перец по вкусу

Печень обжарьте и измельчите в блендере. Взбейте яйца с молоком и растопленным маслом, добавьте муку с разрыхлителем. Смешайте тесто с печенью и нарезанной зеленью. Выложите тесто в формочки для кексов и выпекайте при 180°C около 20 минут.

Салат из языка с маринованными огурцами и яйцами

400 г отварного говяжьего языка

3 яйца

3 маринованных огурца

1 пучок зеленого лука

100 г майонеза или йогурта

Соль, перец

Язык нарежьте тонкими полосками, яйца сварите и измельчите. Огурцы нарежьте кубиками, смешайте с языком, яйцами и луком. Заправьте майонезом или йогуртом, посолите и поперчите по вкусу.

Говяжьи почки в соусе из красного вина

500 г говяжьих почек

1 луковица

1 стакан красного вина

2 зубчика чеснока

100 мл сливок

Соль, перец, лавровый лист

Почки очистите и замочите в воде с уксусом на 30 минут, чтобы убрать запах. Обжарьте лук и чеснок, добавьте почки, жарьте до золотистой корочки. Влейте вино, добавьте лавровый лист и тушите на слабом огне 30 минут. В конце добавьте сливки, посолите и поперчите. Подавайте с картофельным пюре или рисом.

Пирог с куриными желудками и картофелем

400 г куриных желудков

500 г картофеля

1 луковица

2 яйца

200 г сметаны

200 г слоеного теста

Соль, перец