Субпродукты: польза для здоровья и шесть необычных рецептов

Субпродукты: польза для здоровья и 6 необычных рецептов из печени и не только
Не все любят субпродукты, и напрасно. Они обладают огромной пищевой ценностью и могут стать важным элементом здорового рациона — и вот почему.
Витамины группы В
Многие субпродукты, особенно печень, богаты витаминами группы B, которые играют важную роль в метаболизме, поддержании работы нервной системы и синтезе энергии.
«Например, печень является одним из лучших источников витамина B12 (до 900% суточной нормы в 100 г.), который необходим для здоровья мозга и крови. Витамины B6 и B2 (рибофлавин) также способствуют здоровью кожи, зрения и росту клеток», — объясняет нутрициолог Елена Мухина.
Железо и другие микроэлементы
Это один из лучших источников гемового железа — формы, которая легко усваивается организмом. Железо необходимо для образования гемоглобина, который транспортирует кислород к клеткам. Это особенно важно для женщин, детей и людей с анемией.
Помимо железа, субпродукты богаты цинком, медью, селеном и магнием. Эти микроэлементы поддерживают иммунную систему, способствуют заживлению ран, помогают в выработке гормонов и антиоксидантов.
Источник белка и омега−3 жирных кислот
Это отличный источник высококачественного белка, который важен для роста, восстановления и поддержания тканей организма. Белок, содержащийся в субпродуктах, включает все необходимые аминокислоты, что делает их полноценным продуктом для спортсменов, детей и людей, стремящихся к улучшению своего рациона.
В сердце и мозге содержится большое количество омега−3 жирных кислот, известных своими противовоспалительными свойствами и благотворным влиянием на сердечно-сосудистую систему. Они также поддерживают здоровье мозга, улучшают когнитивные функции и способствуют снижению уровня триглицеридов в крови.
Коэнзим Q10 и витамин А
Сердце и печень богаты коэнзимом Q10, мощным антиоксидантом, который защищает клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.
«Коэнзим Q10 также важен для здоровья сердца и улучшает выработку энергии в клетках, что может помочь людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и спортсменам», — говорит Елена.
Кроме того, печень является богатым источником витамина A, который действует как антиоксидант, поддерживая здоровье кожи, зрения и иммунной системы.
А вот несколько интересных рецептов от шеф-повара Руслана Миронова — вы наверняка полюбите эти вкусные и полезные блюда.
Паштет из куриной печени с коньяком и карамелизированным луком
- 500 г куриной печени
- 2 луковицы
- 50 г сливочного масла
- 50 мл коньяка
- 100 мл сливок (30%)
- Щепотка мускатного ореха
- Соль и перец по вкусу
- Печень обжарьте на сливочном масле до готовности, добавьте коньяк и сливки, дайте жидкости немного выпариться.
- Лук нарежьте кольцами и карамелизируйте на медленном огне.
- Все ингредиенты, включая лук, измельчите в блендере до однородной массы. Добавьте мускатный орех, соль и перец по вкусу.
- Паштет охладите и подавайте с хрустящими гренками или хлебцами.
Жареное сердце с грибами в сметане
- 500 г говяжьего сердца
- 200 г шампиньонов
- 2 луковицы
- 150 г сметаны
- 2 зубчика чеснока
- Соль, перец, зелень
- Сердце нарежьте тонкими полосками, предварительно удалив жир и прожилки.
- Лук и грибы нарежьте полукольцами, обжарьте до золотистого цвета.
- Добавьте сердце к грибам, жарьте на среднем огне около 10 минут.
- Влейте сметану, добавьте чеснок, соль, перец и тушите еще 15 минут. Посыпьте зеленью перед подачей.
Кексы с куриной печенью и зеленью
- 300 г куриной печени
- 200 г муки
- 2 яйца
- 100 мл молока
- 1 пучок зелени (петрушка, укроп)
- 50 г сливочного масла
- 1 ч. л. разрыхлителя
- Соль, перец по вкусу
- Печень обжарьте и измельчите в блендере.
- Взбейте яйца с молоком и растопленным маслом, добавьте муку с разрыхлителем.
- Смешайте тесто с печенью и нарезанной зеленью.
- Выложите тесто в формочки для кексов и выпекайте при 180°C около 20 минут.
Салат из языка с маринованными огурцами и яйцами
- 400 г отварного говяжьего языка
- 3 яйца
- 3 маринованных огурца
- 1 пучок зеленого лука
- 100 г майонеза или йогурта
- Соль, перец
- Язык нарежьте тонкими полосками, яйца сварите и измельчите.
- Огурцы нарежьте кубиками, смешайте с языком, яйцами и луком.
- Заправьте майонезом или йогуртом, посолите и поперчите по вкусу.
Говяжьи почки в соусе из красного вина
- 500 г говяжьих почек
- 1 луковица
- 1 стакан красного вина
- 2 зубчика чеснока
- 100 мл сливок
- Соль, перец, лавровый лист
- Почки очистите и замочите в воде с уксусом на 30 минут, чтобы убрать запах.
- Обжарьте лук и чеснок, добавьте почки, жарьте до золотистой корочки.
- Влейте вино, добавьте лавровый лист и тушите на слабом огне 30 минут.
- В конце добавьте сливки, посолите и поперчите. Подавайте с картофельным пюре или рисом.
Пирог с куриными желудками и картофелем
- 400 г куриных желудков
- 500 г картофеля
- 1 луковица
- 2 яйца
- 200 г сметаны
- 200 г слоеного теста
- Соль, перец
- Желудки отварите до мягкости, нарежьте мелкими кусочками.
- Картофель отварите и нарежьте кружочками. Лук нарежьте полукольцами.
- Смешайте яйца со сметаной, посолите и поперчите.
- Выложите в форму слой теста, затем картофель, желудки, лук и залейте сметанным соусом. Накройте вторым слоем теста.
- Выпекайте пирог при 180°C около 40 минут.