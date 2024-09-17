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Субпродукты: польза для здоровья и 6 необычных рецептов из печени и не только

Не все любят субпродукты, и напрасно. Они обладают огромной пищевой ценностью и могут стать важным элементом здорового рациона — и вот почему.

Субпродукты: польза для здоровья и шесть необычных рецептов
© globallookpress.com

Витамины группы В

Многие субпродукты, особенно печень, богаты витаминами группы B, которые играют важную роль в метаболизме, поддержании работы нервной системы и синтезе энергии.

«Например, печень является одним из лучших источников витамина B12 (до 900% суточной нормы в 100 г.), который необходим для здоровья мозга и крови. Витамины B6 и B2 (рибофлавин) также способствуют здоровью кожи, зрения и росту клеток», — объясняет нутрициолог Елена Мухина.

Железо и другие микроэлементы

Это один из лучших источников гемового железа — формы, которая легко усваивается организмом. Железо необходимо для образования гемоглобина, который транспортирует кислород к клеткам. Это особенно важно для женщин, детей и людей с анемией.

Помимо железа, субпродукты богаты цинком, медью, селеном и магнием. Эти микроэлементы поддерживают иммунную систему, способствуют заживлению ран, помогают в выработке гормонов и антиоксидантов.

Источник белка и омега−3 жирных кислот

Это отличный источник высококачественного белка, который важен для роста, восстановления и поддержания тканей организма. Белок, содержащийся в субпродуктах, включает все необходимые аминокислоты, что делает их полноценным продуктом для спортсменов, детей и людей, стремящихся к улучшению своего рациона.

В сердце и мозге содержится большое количество омега−3 жирных кислот, известных своими противовоспалительными свойствами и благотворным влиянием на сердечно-сосудистую систему. Они также поддерживают здоровье мозга, улучшают когнитивные функции и способствуют снижению уровня триглицеридов в крови.

Коэнзим Q10 и витамин А

Сердце и печень богаты коэнзимом Q10, мощным антиоксидантом, который защищает клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.

«Коэнзим Q10 также важен для здоровья сердца и улучшает выработку энергии в клетках, что может помочь людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и спортсменам», — говорит Елена.

Кроме того, печень является богатым источником витамина A, который действует как антиоксидант, поддерживая здоровье кожи, зрения и иммунной системы.

А вот несколько интересных рецептов от шеф-повара Руслана Миронова — вы наверняка полюбите эти вкусные и полезные блюда.

Паштет из куриной печени с коньяком и карамелизированным луком

  • 500 г куриной печени
  • 2 луковицы
  • 50 г сливочного масла
  • 50 мл коньяка
  • 100 мл сливок (30%)
  • Щепотка мускатного ореха
  • Соль и перец по вкусу
  1. Печень обжарьте на сливочном масле до готовности, добавьте коньяк и сливки, дайте жидкости немного выпариться.
  2. Лук нарежьте кольцами и карамелизируйте на медленном огне.
  3. Все ингредиенты, включая лук, измельчите в блендере до однородной массы. Добавьте мускатный орех, соль и перец по вкусу.
  4. Паштет охладите и подавайте с хрустящими гренками или хлебцами.

Жареное сердце с грибами в сметане

  • 500 г говяжьего сердца
  • 200 г шампиньонов
  • 2 луковицы
  • 150 г сметаны
  • 2 зубчика чеснока
  • Соль, перец, зелень
  1. Сердце нарежьте тонкими полосками, предварительно удалив жир и прожилки.
  2. Лук и грибы нарежьте полукольцами, обжарьте до золотистого цвета.
  3. Добавьте сердце к грибам, жарьте на среднем огне около 10 минут.
  4. Влейте сметану, добавьте чеснок, соль, перец и тушите еще 15 минут. Посыпьте зеленью перед подачей.

Кексы с куриной печенью и зеленью

  • 300 г куриной печени
  • 200 г муки
  • 2 яйца
  • 100 мл молока
  • 1 пучок зелени (петрушка, укроп)
  • 50 г сливочного масла
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • Соль, перец по вкусу
  1. Печень обжарьте и измельчите в блендере.
  2. Взбейте яйца с молоком и растопленным маслом, добавьте муку с разрыхлителем.
  3. Смешайте тесто с печенью и нарезанной зеленью.
  4. Выложите тесто в формочки для кексов и выпекайте при 180°C около 20 минут.

Салат из языка с маринованными огурцами и яйцами

  • 400 г отварного говяжьего языка
  • 3 яйца
  • 3 маринованных огурца
  • 1 пучок зеленого лука
  • 100 г майонеза или йогурта
  • Соль, перец
  1. Язык нарежьте тонкими полосками, яйца сварите и измельчите.
  2. Огурцы нарежьте кубиками, смешайте с языком, яйцами и луком.
  3. Заправьте майонезом или йогуртом, посолите и поперчите по вкусу.

Говяжьи почки в соусе из красного вина

  • 500 г говяжьих почек
  • 1 луковица
  • 1 стакан красного вина
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 мл сливок
  • Соль, перец, лавровый лист
  1. Почки очистите и замочите в воде с уксусом на 30 минут, чтобы убрать запах.
  2. Обжарьте лук и чеснок, добавьте почки, жарьте до золотистой корочки.
  3. Влейте вино, добавьте лавровый лист и тушите на слабом огне 30 минут.
  4. В конце добавьте сливки, посолите и поперчите. Подавайте с картофельным пюре или рисом.

Пирог с куриными желудками и картофелем

  • 400 г куриных желудков
  • 500 г картофеля
  • 1 луковица
  • 2 яйца
  • 200 г сметаны
  • 200 г слоеного теста
  • Соль, перец
  1. Желудки отварите до мягкости, нарежьте мелкими кусочками.
  2. Картофель отварите и нарежьте кружочками. Лук нарежьте полукольцами.
  3. Смешайте яйца со сметаной, посолите и поперчите.
  4. Выложите в форму слой теста, затем картофель, желудки, лук и залейте сметанным соусом. Накройте вторым слоем теста.
  5. Выпекайте пирог при 180°C около 40 минут.