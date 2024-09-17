Как приготовить шарлотку, чтобы всех поразить

Осенью во многих домах начинают готовить пироги. Перед шарлоткой почти невозможно устоять. Вот как ее можно приготовить, чтобы поразить всех на застолье. Понадобится один фрукт.

Для приготовления возьмите три яблока, две груши, яйцо, стакан сахара, столько же кефира, два стакана муки, щепотку соли и щепотку соды, растительное масло.

Форму смажьте маслом, нарежьте в нее фрукты, удалив семена. Для теста взбейте яйца с сахаром. Смешайте с солью и содой. Соедините кефир с яичной массой, добавьте муку и замесите тесто.

Залейте фрукты тестом и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 40 минут, а при готовности посыпьте сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, что из яблок и творога может получиться отличный десерт. Он точно станет главным героем на столе во время чаепития. При этом блюдо не требует добавления сахара и муки. Готовится оно быстро. Такое творожное суфле имеет легкую воздушную текстуру и изумительный вкус. Творог в нем не ощущается.