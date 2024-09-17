Продукты, которые могут быть не совместимы

Диетолог Мария Капралова специально для «Спорта День за Днем» написала колонку о продуктах, которые могут быть не совместимы:

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Многие люди изучают тему здорового образа жизни, и с каждым годом в сфере питании проводятся новые исследования. В данный момент существует информация к размышлению о продуктах, которые не сочетаются, поэтому их не рекомендовано употреблять в один прием пищи или же в одном блюде. Придерживаться этого или нет, решать вам! Однако давайте вместе изучим этот момент.

Алкоголь и газировка

Пузырьки углекислоты разносят по организму алкогольные токсины очень быстро и тем самым ускоряют опьянение. Также газировка содержит большое количество сахара, что усиливает действие алкоголя на организм. Сахар и углекислый газ способствуют более быстрому всасыванию алкоголя в кровь.

Чай и молоко

При смешивании чая с молоком образуется вещество, трудно усваиваемое пищеварительной системой. Это соединение образует молочный белок во взаимодействии с теафлавинами чая. Молоко в сочетании с чаем может спровоцировать образование камней в почках.

Огурец и помидор

Томат – представитель кислотных продуктов, а огурец – щелочных. Когда зелено-красный салат попадает в организм человека, происходит кислотно-щелочная реакция. В результате образуются соли, которые вредны для почек и печени.

Дыня и молоко

Дыня – полезный, но тяжелый для пищеварительной системы продукт, поэтому не следует есть ее на голодный желудок, а также сочетать с кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем. Может привести к расстройству желудка.

Мясо и красное вино

Существует мнение, что красное вино обнуляет всю пользу мяса, поскольку полифенолы, содержащиеся в вине, препятствуют всасыванию железа в организм. Однако существует и обратное мнение, что красное вино идеально подходит к мясу и помогает его переварить, смягчая волокна. Интересно, правда?

Белый хлеб и варенье

Самое вредное сочетание – белый хлеб со сладкими продуктами, например вареньем, так как соединяются два простых углевода, пустые калории, которые быстро усваиваются. В связи с этим у пациентов с гиподинамией появляется лишний вес. Это может привести к ожирению и сахарному диабету.

Картофель с мясом

Крахмал, которым богат картофель, снижает выработку желудочного сока. А переваривание мяса, то есть животного белка, само по себе тяжелая работа для ЖКТ. В сочетании они перегружают пищеварительную систему, что может вызвать брожение и чувство тяжести.

Фрукты на десерт

Чтобы организм получил максимум пользы, не рекомендуется употреблять фрукты сразу после приема пищи. Нельзя есть фрукты сразу после еды, так как они, соприкасаясь с основной пищей, начинают закисать и бродить. Употреблять фрукты можно не раньше, чем через 2-4 часа после приема пищи.

Сыр и мясо

Нельзя запекать мясо с сыром. Это связано с тем, что в сыре содержится фосфор, который замедляет усвоение цинка из мяса. Употребление сыра в большом количестве может вызвать вздутие живота.

Кофе и ржаной хлеб

Еще один важный момент: любителям запивать бутерброды кофе придется заменить ржаной хлеб хотя бы выпечкой из ржано-пшеничной муки. Настоящий черный хлеб в сочетании с кофе вызовут кислотную бурю в желудке. Существует множество мнений о том, какие продукты не сочетаются в питании человека. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что нет научных доказательств того, что определенные продукты абсолютно несовместимы. Вместо этого важно следить за разнообразием питания, употреблять свежие продукты и контролировать размер порций. Некоторые люди придерживаются принципа раздельного питания, считая, что определенные продукты не должны употребляться вместе, чтобы избежать негативного воздействия на пищеварение. Однако медицинские исследования не подтверждают эти утверждения. Важно употреблять разнообразную и сбалансированную пищу, а также консультироваться с врачом или диетологом по поводу индивидуальных потребностей в питательных веществах.