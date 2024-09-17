Названа причина сильной тяги к чипсам

От еды не бывает зависимости, как от опиатов или никотина, считает доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург. Настоящую причину сильной тяги к чипсам и сладостям он, а также психоэндокринолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов раскрыли в беседе с aif.ru.

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Гинзбург подчеркнул, что иногда тяга, например, к шоколаду может быть настолько сильной, что без него у человека появляется дрожь в теле и дискомфорт. Почему так происходит, точно неизвестно, отмечает диетолог, но, по его мнению, этот механизм имеет много общего с формированием настоящих наркотических зависимостей.

«В них тоже участвуют сигнальные молекулы — серотонин, дофамин, норадреналин, эндорфины и так далее. Но полностью отождествлять тягу к таким продуктам с наркоманией я бы не стал», — заявил врач.

Чтобы побороть желание съесть что-то не очень полезное, Гинзбург посоветовал выработать специальные правила в отношении пищи, потребление которой надо сократить. Например, он предложил всегда есть ее после основного блюда, а не вместо него.

«Ешьте медленно, смакуя, с наслаждением, берите маленькие порции и не спешите идти за добавкой», — дал совет диетолог.

Богомолов добавил, что с наибольшей вероятностью тяга к сладким и соленым закускам формируется в детстве. Он пояснил: если часто есть такую еду, то постепенно вкусовые рецепторы адаптируются и становятся к ней менее восприимчивыми. Поэтому человеку приходится есть больше, чтобы получать прежнее удовольствие, заключил эксперт.

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