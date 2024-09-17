Названы продукты с самым большим количеством клетчатки

Хотите увеличить потребление клетчатки, но устали от коричневого риса? Есть множество других вариантов.

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Сладкий картофель. В половине чашки пюре из этого картофеля — 4 г клетчатки. Этот продукт обладает антиоксидантными свойствами, предотвращает развитие воспаления, рака, повреждения нервов, снижает риск возникновения хронических и дегенеративных заболеваний.

Ячмень. Одна порция вареного ячменя в ½ стакана содержит 3 г клетчатки. В нём есть бета-глюкан, который снижает уровень «плохого» холестерина, нормализует уровень сахара в крови. Фитонутриенты в ячмене поддерживают здоровый микробиом кишечника.

Киноа. Это цельное зерно, в котором белка и клетчатки больше, чем в коричневом рисе. В ½ чашки варёной киноа — около 2,6 г клетчатки.

Гречневая крупа. Половина стакана варёной гречки содержит около 2,3 г клетчатки. Также в гречневой муке в четыре раза больше клетчатки по сравнению с белой мукой.

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Зелёный горошек. Из ½ чашки горошка вы получите 4,5 г клетчатки. Нерастворимая клетчатка способствует здоровому пищеварению. Также горошек содержит много растворимой клетчатки. Она снижает воспаление, уровень холестерина.

Макароны из цельнозерновой муки. ½ стакана приготовленных цельнозерновых макарон содержат чуть больше 2 г клетчатки. Кроме того, витаминов и минералов в них больше, чем в рафинированных.

Чёрная фасоль. ½ стакана консервированной чёрной фасоли содержит около 9 г клетчатки.

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