Рецепт запеканки с курицей и брокколи под сырной шапкой

Курица и брокколи — питательный источник белка и клетчатки. Делимся простым рецептом запеканки с курицей и брокколи под сырной шапкой. Блюдо получается не только полезным, но и невероятно вкусным.
Ингредиенты
- Филе курицы — 200 г
- Брокколи — 250 г
- Помидор — 1 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Сыр твердый (любой сорт) 100 г
- Сметана (любой жирности) — 3 ст. л.
- Растительное масло — 3 ст. л.
- Соль, перец, приправы — по вкусу
- Вода — 1 л
Способ приготовления
Выложите соцветия брокколи в подсоленную кипящую воду, варите две минуты.
Филе нарежьте кубиками, выложите сковороду с разогретым маслом (хватит 2 ст. л.) и жарьте до золотистости на сильном огне.
Помидоры нарежьте кубиками. Сыр измельчите на терке.
В отдельной миске соедините яйца, сметану, соль, перец и ½ сыра, перемешайте. Это заливка для запеканки.
Смажьте форму для выпечки остатками масла.
Выложите на дно курицу, добавьте заливку, сверху выложите три слоя: брокколи — помидоры — остатки сыра.
Готовьте 20–25 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.
Запеканка с брокколи и курицей готова!