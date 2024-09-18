Рецепт запеканки с курицей и брокколи под сырной шапкой

Курица и брокколи — питательный источник белка и клетчатки. Делимся простым рецептом запеканки с курицей и брокколи под сырной шапкой. Блюдо получается не только полезным, но и невероятно вкусным.

Ингредиенты

Филе курицы — 200 г

Брокколи — 250 г

Помидор — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Сыр твердый (любой сорт) 100 г

Сметана (любой жирности) — 3 ст. л.

Растительное масло — 3 ст. л.

Соль, перец, приправы — по вкусу

Вода — 1 л

Способ приготовления

Выложите соцветия брокколи в подсоленную кипящую воду, варите две минуты.

Филе нарежьте кубиками, выложите сковороду с разогретым маслом (хватит 2 ст. л.) и жарьте до золотистости на сильном огне.

Помидоры нарежьте кубиками. Сыр измельчите на терке.

В отдельной миске соедините яйца, сметану, соль, перец и ½ сыра, перемешайте. Это заливка для запеканки.

Смажьте форму для выпечки остатками масла.

Выложите на дно курицу, добавьте заливку, сверху выложите три слоя: брокколи — помидоры — остатки сыра.

Готовьте 20–25 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

Запеканка с брокколи и курицей готова!