Рецепт маринованного запеченного сладкого перца на скорую руку

Закуска из маринованного запеченного сладкого перца получается сочной, ароматной и яркой. А еще она не требует длительной выдержки: блюдо будет готово всего за 6 часов. Делимся пошаговым рецептом овощного угощения.
Ингредиенты
- Сладкий перец (красный) — 10 шт.
- Масло растительное — 100 мл
- Чеснок — 5 зубчиков
- Перец горошком — 5 шт.
- Базилик — 1 пучок
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — 1 ст.л.
- Уксус 6% — 3 ст. л.
Способ приготовления
Застелите форму для выпечки фольгой, смажьте небольшим количеством масла. Выложите в форму неразрезанные перцы, готовьте 20 минут в духовке на 200 градусах. На перцах появятся подпалины: это нормально.
Переложите печеные перцы в полиэтиленовый пакет, завяжите и оставьте на 20 минут.
Выложите перцы в глубокую миску. Снимите с них кожицу, удалите семена. Мякоть выделит сок: его не выливайте. Нарежьте перцы вдоль широкими полосками.
В отдельной емкости соедините овощной сок, уксус, соль, сахар, масло и перец.
Измельчите чеснок и базилик.
В глубокую емкость выложите слой перцев, сверху — часть чеснока и базилика, влейте немного маринада. Затем выложите еще несколько слоев: перцы — чеснок и базилик — маринад, — пока ингредиенты не закончатся.
Поставьте закуску в холодильник на шесть часов.
Маринованные запеченные сладкие перцы на скорую руку готовы!