Рецепт маринованного запеченного сладкого перца на скорую руку

Закуска из маринованного запеченного сладкого перца получается сочной, ароматной и яркой. А еще она не требует длительной выдержки: блюдо будет готово всего за 6 часов. Делимся пошаговым рецептом овощного угощения.

Ингредиенты

Сладкий перец (красный) — 10 шт.

Масло растительное — 100 мл

Чеснок — 5 зубчиков

Перец горошком — 5 шт.

Базилик — 1 пучок

Сахар — 2 ст. л.

Соль — 1 ст.л.

Уксус 6% — 3 ст. л.

Способ приготовления

Застелите форму для выпечки фольгой, смажьте небольшим количеством масла. Выложите в форму неразрезанные перцы, готовьте 20 минут в духовке на 200 градусах. На перцах появятся подпалины: это нормально.

Переложите печеные перцы в полиэтиленовый пакет, завяжите и оставьте на 20 минут.

Выложите перцы в глубокую миску. Снимите с них кожицу, удалите семена. Мякоть выделит сок: его не выливайте. Нарежьте перцы вдоль широкими полосками.

В отдельной емкости соедините овощной сок, уксус, соль, сахар, масло и перец.

Измельчите чеснок и базилик.

В глубокую емкость выложите слой перцев, сверху — часть чеснока и базилика, влейте немного маринада. Затем выложите еще несколько слоев: перцы — чеснок и базилик — маринад, — пока ингредиенты не закончатся.

Поставьте закуску в холодильник на шесть часов.

Маринованные запеченные сладкие перцы на скорую руку готовы!