Рецепт лютеницы с запеченным сладким перцем и баклажанами

Лютеница — классическое блюдо болгарской кухни, которое готовят из запечённых перцев, баклажанов и томатов. Она идеально подходит для намазывания на хлеб или как дополнение к основным блюдам.

Ингредиенты

Сладкий болгарский перец — 1 кг

Баклажаны — 500 г

Помидоры свежие (возьмите розовые, если хотите сочное блюдо) — 1 кг

Зубчики чеснока — 3-4 шт

Оливковое (подсолнечное) масло — 100 мл

Сахарный песок — 1 ст. л.

Соль — 1 ст. л. Уксус (по желанию) — 1 ст. л.

Черный перец и острый перец — по вкусу

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200 градусов. Пока она нагревается, помойте перцы и баклажаны. Разложите их на противне и запекайте где-то полчаса (возможно, чуть больше, зависит от вашей плиты), пока они не станут мягкими. Когда овощи остынут, снимите с них кожуру.

Ошпарьте томаты горячей водой, снимите кожицу и измельчите в пюре.

Перцы и баклажаны тоже доведите до пюреобразного состояния с помощью блендера или мясорубки.

В емкости достаточной глубины разогрейте оливковое (или подсолнечное) масло, добавьте измельченные помидорки, перцы и баклажаны. Варите на медленном огне где-то часа полтора, периодически помешивая.

Добавьте чеснок, сахар, любимые приправы, посолите, поперчите. По вкусу можно добавить уксус. Тушите ещё 10 минут.

Разложите горячую лютеницу по стерилизованным банкам, закройте крышками и дайте остыть.

Вот любопытная информация о пищевой ценности:

калорийность — около 80 ккал на 100 г;

время приготовления — около двух часов.

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