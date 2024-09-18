Рецепт лютеницы с запеченным сладким перцем и баклажанами

Лютеница с запеченным сладким перцем и баклажанами: рецепт вкусного ужина
Лютеница — классическое блюдо болгарской кухни, которое готовят из запечённых перцев, баклажанов и томатов. Она идеально подходит для намазывания на хлеб или как дополнение к основным блюдам.
Ингредиенты
- Сладкий болгарский перец — 1 кг
- Баклажаны — 500 г
- Помидоры свежие (возьмите розовые, если хотите сочное блюдо) — 1 кг
- Зубчики чеснока — 3-4 шт
- Оливковое (подсолнечное) масло — 100 мл
- Сахарный песок — 1 ст. л.
- Соль — 1 ст. л. Уксус (по желанию) — 1 ст. л.
- Черный перец и острый перец — по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 200 градусов. Пока она нагревается, помойте перцы и баклажаны. Разложите их на противне и запекайте где-то полчаса (возможно, чуть больше, зависит от вашей плиты), пока они не станут мягкими. Когда овощи остынут, снимите с них кожуру.
Ошпарьте томаты горячей водой, снимите кожицу и измельчите в пюре.
Перцы и баклажаны тоже доведите до пюреобразного состояния с помощью блендера или мясорубки.
В емкости достаточной глубины разогрейте оливковое (или подсолнечное) масло, добавьте измельченные помидорки, перцы и баклажаны. Варите на медленном огне где-то часа полтора, периодически помешивая.
Добавьте чеснок, сахар, любимые приправы, посолите, поперчите. По вкусу можно добавить уксус. Тушите ещё 10 минут.
Разложите горячую лютеницу по стерилизованным банкам, закройте крышками и дайте остыть.
Вот любопытная информация о пищевой ценности:
- калорийность — около 80 ккал на 100 г;
- время приготовления — около двух часов.
Посмотрите другой рецепт на нашем сайте: оливье с копченой курицей и гранатом.