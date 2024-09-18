Для вегетарианцев в России ввели специальную маркировку продуктов

Национальная система сертификации вегетарианской продукции запущена в России из-за прекращения иностранными органами сертификации проверок российских производителей. Почему это необходимо, рассказали в Росскачестве.

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«Новый сертификат будет удостоверять то, что товар соответствует требованиям и принципам вегетарианства», – говорится в сообщении.

В этом случае российские производители смогут выйти на глобальный рынок с товарами для вегетарианцев. По информации Росскачества, это необходимо, так как международный стандарт ISO 23662:2021 для растительных продуктов не предусматривает контроль в России. В этом году в стране разработали национальный стандарт на вегетарианскую продукцию, гармонизированный с международными требованиями.

Летом 2024 года Роскачество получило аккредитацию на орган по сертификации «Роскачество – Веган», который будет обозначать проверенную продукцию знаком – зеленой буквой «Р» с листком в зеленом пятиугольнике. Знак может быть изменен по результатам маркетинговых исследований.

По информации замруководителя Роскачества Елены Саратцевой, создание российской независимой инфраструктуры сертификации поможет потребителям быть уверенными в характеристиках товаров. Орган «Роскачество – Веган» уже получил первые заявки на сертификацию и начал проверку предприятий, сообщают РИА «Новости».

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