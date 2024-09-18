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Сладкий перец, запеченный с начинкой в духовке — готовим нарядный ужин

Сегодня предлагаем приготовить сладкий перец с начинкой, но не в кастрюле, а в духовке — так это блюдо приобретет более яркий вкус.

Сладкий перец, запеченный с начинкой в духовке
© globallookpress.com

Ингредиенты:

  • сладкий перец — 5 шт.;
  • куриное филе — 500 г;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • чеснок — 5 долек;
  • шампиньоны — 200 г;
  • помидоры — 2 шт.;
  • масло сливочное — 50 г;
  • твердый сыр — 50 г;
  • свежий базилик — 2 веточки;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • соль, перец, приправы — по вкусу.

Лук мелко порезать и обжарить до прозрачности в сотейнике на сливочном масле. Добавить измельченный чеснок и обжаривать пять минут, постоянно помешивая. Затем выложить в сотейник мелко порезанное куриное филе, тщательно перемешать и жарить до золотистой корочки. После этого добавить в смесь мелко порезанные шампиньоны, базилик, соль, перец и специи. Перемешать и тушить под крышкой семь минут.

Болгарский перец разрезать пополам, удалить семена, не трогая плодоножку. Выложить половинки перцев на противень, наполнить начинкой из курицы, грибов и лука. Сверху каждую заготовку накрыть кружком помидора и дополнить тертым сыром, смешанным с майонезом.

Запекать в духовке около 30–40 минут на среднем огне. За пять минут до окончания приготовления посыпать блюдо тертым сыром.

  • Калорийность на 100 г: 86,4 ккал.
  • БЖУ: 4,2/4,2/7,9.
  • Время приготовления: 1 час.

Ранее мы поделились классическим рецептом фаршированных перцев.