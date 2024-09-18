Рецепт яблочной пастилы со сливами и грушами

Если урожай яблок ставит вас в затруднительное положение, то самое время сделать вкусную заготовку на зиму, которая придется по вкусу и детям, и взрослым. Делимся рецептом яблочной пастилы с грушами и сливами.

Ингредиенты:

яблоки — 1 кг (можно ранет);

груши — 1 кг;

сливы — 1 кг (лучше желтые):

цветочный мед — по вкусу.

Фрукты обдать кипятком, чтобы легче было снять кожуру. Затем очистить от косточек и пюрировать блендером. Добавить мед и тщательно перемешать. Противень застелить силиконовым ковриком для выпечки и с помощью лопатки равномерно распределить по нему пюре тонким слоем.

Яблочная пастила со сливами и грушами готовится в духовке при температуре не более 55 градусов в течение 14 часов. Дверку духовки следует немного приоткрыть. После того как пастила готова и остыла, ее отделяют от подложки, нарезают полосками и скручивают в рулеты. Хранить лакомство следует в плотно закрытой банке.

Калорийность на 100 г: 294 ккал.

БЖУ: 0,3/0,01/73,50.

Время приготовления: 15 часов.

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