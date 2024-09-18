Рецепт яблочной пастилы со сливами и грушами

Яблочная пастила со сливами и грушами — на десерт, в подарок, как витамины
Если урожай яблок ставит вас в затруднительное положение, то самое время сделать вкусную заготовку на зиму, которая придется по вкусу и детям, и взрослым. Делимся рецептом яблочной пастилы с грушами и сливами.
Ингредиенты:
- яблоки — 1 кг (можно ранет);
- груши — 1 кг;
- сливы — 1 кг (лучше желтые):
- цветочный мед — по вкусу.
Фрукты обдать кипятком, чтобы легче было снять кожуру. Затем очистить от косточек и пюрировать блендером. Добавить мед и тщательно перемешать. Противень застелить силиконовым ковриком для выпечки и с помощью лопатки равномерно распределить по нему пюре тонким слоем.
Яблочная пастила со сливами и грушами готовится в духовке при температуре не более 55 градусов в течение 14 часов. Дверку духовки следует немного приоткрыть. После того как пастила готова и остыла, ее отделяют от подложки, нарезают полосками и скручивают в рулеты. Хранить лакомство следует в плотно закрытой банке.
- Калорийность на 100 г: 294 ккал.
- БЖУ: 0,3/0,01/73,50.
- Время приготовления: 15 часов.
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