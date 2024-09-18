Запеченный сладкий перец с чесноком и зеленью: рецепт закуски

Запеченный сладкий перец с чесноком и зеленью: рецепт осенней закуски
Запеченный сладкий перец — это не только вкусно, но и полезно. В духовке перец становится мягким, но сохраняет свою сладость и приятный аромат. Добавьте в блюдо чеснок и свежую зелень для пикантности, как советует наш рецепт.
Ингредиенты
- Сладкий болгарский перец (красный, желтый, зеленый) — 5 шт.
- Чеснок — 4-5 зубчиков
- Масло растительное (рекомендуем взять оливковое) — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
- Свежие травы (петрушка, кинза, укроп) — 1 пучок
- Лимонный сок — 1 ст. л.
Пошаговый рецепт приготовления
Как следует помойте перцы, обсушите и разрежьте плоды пополам, удалив сердцевину и семена.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите перчики на противень, сбрызните их оливковым маслом, посолите, поперчите. Запекайте в духовке около получаса, пока перцы не станут мягкими и не появится легкая золотистая корочка.
Пока наш основной ингредиент в духовке, пропустите чеснок через чеснокодавку, измельчите свежие травы. Соедините все в отдельной емкости, добавьте туда немного лимонного сока и оливкового масла. Перемешайте заправку.
Достаньте перцы из духовки и дайте им немного остыть. Затем переложите их в миску и полейте приготовленной заправкой из чеснока и зелени.
Дайте блюду настояться и насытиться ароматами минут 15.
Вот любопытная информация о пищевой ценности:
- калорийность — около 45 ккал на 100 г;
- время приготовления — 35–40 минут.
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