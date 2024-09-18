Семь интересных рецептов яблочных пирогов

Яблочные пироги — это классика, которая может быть представлена в самых разных вариациях, будь то простенькая шарлотка на скорую руку или сложносочиненный пирог с яблоками в карамели. Невероятный аромат наполняет весь дом, собирает на чашку чаю семью и друзей. Вот семь оригинальных и вкусных рецептов, которые порадуют вас и ваших близких.

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Классический яблочный пирог с корицей

«Этот рецепт — идеальный выбор для любителей традиционной выпечки. Он сочетается с теплым ароматом корицы, который мгновенно создает уют», — говорит шеф-повар Руслан Миронов.

− 5—6 яблок

− 200 г сахара

− 300 г муки

− 150 г сливочного масла

− 2 яйца

− 1 ч. л. корицы

− 1 ч. л. разрыхлителя

- Сок половины лимона

Способ приготовления:

1. Взбейте масло с сахаром, добавьте яйца и перемешайте.

2. Постепенно введите муку с разрыхлителем.

3. Яблоки очистите, нарежьте ломтиками, полейте лимонным соком и добавьте корицу.

4. Выложите половину теста в форму, сверху разложите яблоки и покройте второй половиной теста.

5. Выпекайте при 180°C 40—45 минут.

Шарлотка с яблоками и изюмом

Простой, но очень нежный и воздушный пирог, который обязательно понравится всей семье. Приготовить сумеет даже школьник!

− 4 яблока

− 150 г сахара

− 150 г муки

− 3 яйца

− 50 г изюма

− 1 ч. л. разрыхлителя

- Сахарная пудра для посыпки

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром до воздушной массы.

2. Добавьте муку и разрыхлитель, перемешайте.

3. Яблоки нарежьте дольками, перемешайте с изюмом.

4. Вылейте тесто в форму и выложите яблоки с изюмом сверху.

5. Выпекайте 30—35 минут при 180°C. По желанию посыпьте сахарной пудрой.

Французский тарт «Татен»

«Этот пирог переворачивают перед подачей, и он славится своей карамелизированной корочкой. Подавайте его горячим с шариком ванильного или шоколадного мороженого», — советует шеф-повар.

− 5—6 яблок

− 200 г сахара

− 50 г сливочного масла

− 250 г слоеного теста

− 1 ч. л. корицы

Способ приготовления:

1. На сковороде растопите масло с сахаром до карамельного состояния.

2. Добавьте ломтики яблок и обжаривайте 5 минут.

3. Разложите яблоки на дне формы, накройте их раскатанным слоеным тестом, подогнув края внутрь.

4. Выпекайте 25—30 минут при 190°C, затем переверните пирог на блюдо.

Яблочный пирог с медом и орехами

Мед и орехи придают пирогу насыщенный вкус и сложную текстуру.

− 4 яблока

− 100 г меда

− 200 г муки

− 100 г орехов (грецкие или фундук)

− 100 г сливочного масла

− 2 яйца

− 1 ч. л. разрыхлителя

Способ приготовления:

1. Взбейте масло с медом и яйцами.

2. Добавьте муку с разрыхлителем и перемешайте.

3. Яблоки нарежьте кубиками, орехи измельчите.

4. Смешайте яблоки с орехами и вмешайте в тесто.

5. Выпекайте при 180°C 40—45 минут.

Яблочный пирог с творогом

Этот пирог порадует своей мягкой текстурой и легкой кислинкой творога.

− 4 яблока

− 300 г творога

− 200 г сахара

− 200 г муки

− 100 г сливочного масла

− 2 яйца

− 1 ч. л. разрыхлителя

Способ приготовления:

1. Взбейте масло с сахаром, добавьте яйца и творог, перемешайте.

2. Добавьте муку с разрыхлителем.

3. Яблоки нарежьте ломтиками и вмешайте в тесто.

4. Выпекайте 40—45 минут при 180°C.

Американский яблочный пирог

Этот двухслойный пирог с хрустящей корочкой и сочной начинкой — классика американской кухни.

− 6—7 яблок

− 300 г муки

− 150 г сливочного масла

− 100 г сахара

− 1 яйцо

− 1 ч. л. корицы

− 1 ст. л. лимонного сока

Способ приготовления:

1. Приготовьте тесто из муки, масла и яйца, разделите на 2 части.

2. Яблоки нарежьте дольками, добавьте сахар, корицу и лимонный сок.

3. Выложите одну часть теста в форму, сверху яблоки, накройте второй частью теста.

4. Выпекайте 45—50 минут при 180°C.

Яблочный пирог с карамелью и клюквой

Кисло-сладкий вкус клюквы в сочетании с яблоками и карамелью делает этот пирог особенным.

− 5 яблок

− 100 г клюквы

− 200 г сахара

− 200 г муки

− 100 г сливочного масла

− 2 яйца

− 1 ч. л. разрыхлителя

Способ приготовления:

1. Взбейте масло с сахаром и яйцами.

2. Добавьте муку с разрыхлителем.

3. Яблоки нарежьте дольками, перемешайте с клюквой.

4. Выложите фрукты в форму, залейте тестом и выпекайте при 180°C 40 минут.