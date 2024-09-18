Семь интересных рецептов яблочных пирогов
Яблочные пироги — это классика, которая может быть представлена в самых разных вариациях, будь то простенькая шарлотка на скорую руку или сложносочиненный пирог с яблоками в карамели. Невероятный аромат наполняет весь дом, собирает на чашку чаю семью и друзей. Вот семь оригинальных и вкусных рецептов, которые порадуют вас и ваших близких.
Классический яблочный пирог с корицей
«Этот рецепт — идеальный выбор для любителей традиционной выпечки. Он сочетается с теплым ароматом корицы, который мгновенно создает уют», — говорит шеф-повар Руслан Миронов.
− 5—6 яблок
− 200 г сахара
− 300 г муки
− 150 г сливочного масла
− 2 яйца
− 1 ч. л. корицы
− 1 ч. л. разрыхлителя
- Сок половины лимона
Способ приготовления:
1. Взбейте масло с сахаром, добавьте яйца и перемешайте.
2. Постепенно введите муку с разрыхлителем.
3. Яблоки очистите, нарежьте ломтиками, полейте лимонным соком и добавьте корицу.
4. Выложите половину теста в форму, сверху разложите яблоки и покройте второй половиной теста.
5. Выпекайте при 180°C 40—45 минут.
Шарлотка с яблоками и изюмом
Простой, но очень нежный и воздушный пирог, который обязательно понравится всей семье. Приготовить сумеет даже школьник!
− 4 яблока
− 150 г сахара
− 150 г муки
− 3 яйца
− 50 г изюма
− 1 ч. л. разрыхлителя
- Сахарная пудра для посыпки
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с сахаром до воздушной массы.
2. Добавьте муку и разрыхлитель, перемешайте.
3. Яблоки нарежьте дольками, перемешайте с изюмом.
4. Вылейте тесто в форму и выложите яблоки с изюмом сверху.
5. Выпекайте 30—35 минут при 180°C. По желанию посыпьте сахарной пудрой.
Французский тарт «Татен»
«Этот пирог переворачивают перед подачей, и он славится своей карамелизированной корочкой. Подавайте его горячим с шариком ванильного или шоколадного мороженого», — советует шеф-повар.
− 5—6 яблок
− 200 г сахара
− 50 г сливочного масла
− 250 г слоеного теста
− 1 ч. л. корицы
Способ приготовления:
1. На сковороде растопите масло с сахаром до карамельного состояния.
2. Добавьте ломтики яблок и обжаривайте 5 минут.
3. Разложите яблоки на дне формы, накройте их раскатанным слоеным тестом, подогнув края внутрь.
4. Выпекайте 25—30 минут при 190°C, затем переверните пирог на блюдо.
Яблочный пирог с медом и орехами
Мед и орехи придают пирогу насыщенный вкус и сложную текстуру.
− 4 яблока
− 100 г меда
− 200 г муки
− 100 г орехов (грецкие или фундук)
− 100 г сливочного масла
− 2 яйца
− 1 ч. л. разрыхлителя
Способ приготовления:
1. Взбейте масло с медом и яйцами.
2. Добавьте муку с разрыхлителем и перемешайте.
3. Яблоки нарежьте кубиками, орехи измельчите.
4. Смешайте яблоки с орехами и вмешайте в тесто.
5. Выпекайте при 180°C 40—45 минут.
Яблочный пирог с творогом
Этот пирог порадует своей мягкой текстурой и легкой кислинкой творога.
− 4 яблока
− 300 г творога
− 200 г сахара
− 200 г муки
− 100 г сливочного масла
− 2 яйца
− 1 ч. л. разрыхлителя
Способ приготовления:
1. Взбейте масло с сахаром, добавьте яйца и творог, перемешайте.
2. Добавьте муку с разрыхлителем.
3. Яблоки нарежьте ломтиками и вмешайте в тесто.
4. Выпекайте 40—45 минут при 180°C.
Американский яблочный пирог
Этот двухслойный пирог с хрустящей корочкой и сочной начинкой — классика американской кухни.
− 6—7 яблок
− 300 г муки
− 150 г сливочного масла
− 100 г сахара
− 1 яйцо
− 1 ч. л. корицы
− 1 ст. л. лимонного сока
Способ приготовления:
1. Приготовьте тесто из муки, масла и яйца, разделите на 2 части.
2. Яблоки нарежьте дольками, добавьте сахар, корицу и лимонный сок.
3. Выложите одну часть теста в форму, сверху яблоки, накройте второй частью теста.
4. Выпекайте 45—50 минут при 180°C.
Яблочный пирог с карамелью и клюквой
Кисло-сладкий вкус клюквы в сочетании с яблоками и карамелью делает этот пирог особенным.
− 5 яблок
− 100 г клюквы
− 200 г сахара
− 200 г муки
− 100 г сливочного масла
− 2 яйца
− 1 ч. л. разрыхлителя
Способ приготовления:
1. Взбейте масло с сахаром и яйцами.
2. Добавьте муку с разрыхлителем.
3. Яблоки нарежьте дольками, перемешайте с клюквой.
4. Выложите фрукты в форму, залейте тестом и выпекайте при 180°C 40 минут.