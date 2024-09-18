Какие пельмени самые вкусные: выбираем лучшие начинки

Пель — «ухо», нянь — «хлеб»: название блюда в виде завернутого в тесто кусочка мяса родилось из двух удмуртских слов. И пусть с самого своего появления пельмени считались чем-то вроде фаст-фуда, они всегда ассоциировались с домашним уютом. Так что неудивительно, что лучшие шеф-повара тоже воспевают на кухне «хлебные ушки».

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Yauza Place

Несмотря на то что привычная начинка для пельменей — это мясо, наиболее дальневосточным содержанием все же кажутся морепродукты. И без того сочные нежные пельмени, которым придают сливочно-сладковатый вкус креветки, подаются с соусом.

SAVVA

Грибов много не бывает, а потому в нежнейшее тесто заворачиваем начинку из жареных шампиньонов, белых грибов и трюфельной пасты. Поливаем каждый пельмень соусом из, опять же, белых грибов, грибного бульона и сливок. А чтобы сделать аромат ярче, сбрызгиваем блюдо миксом из зеленого и трюфельного масел и посыпаем пеплом жженого порея.

Кафе «Чайковский»

Чернила каракатицы способны обеспечить тесту самый нестандартный оттенок — черный. В продолжение морской темы — фарш из рубленой трески, палтуса и креветок. Seafood-стилистику поддержит начинка из лосося и судака, но здесь уже без игр с палитрой. Ну и классика жанра — пельмени с говядиной.

#СибирьСибирь

Представить Сибирь без пельменей невозможно. Но споры о том, где же родина этого блюда, лучше оставить гастроэкспертам. А самим попробовать несколько разновидностей и подискутировать на тему, что вкуснее — пельмени с четырьмя видами мяса, с телятиной и грибами или с оленем? А может, все-таки с крабом и шпинатом или с пелядью? Свекольные и с сазаном тоже достойны внимания.

Uhvat

Старорусские рецепты в авторской обработке — это когда деревенские пельмени подаются в пряном бульоне, а сибирские (говядина и свинина) — с густым сырным соусом. При этом и те и другие доводятся до нужной кондиции в огромной русской печи: подобный лайфхак еще лучше раскрывает вкус блюда.

Dr Живаго

Говорят, в ресторане лепят вручную по 200 пельменей в день. Много это или мало, решать вам. Как и то, какие же пельмени выбрать. Сибирские — с фаршем из говядины и свинины. Рыбные — с начинкой из карася и нельмы под цитрусовым соусом. Или что-то более изысканное — с олениной или крабом.

Горбуфет «Пельменная»

Пельмени как привет из советского прошлого: интерьер заведения — в стиле тех лет. Здесь и столики, за которыми надо стоять, и мозаичное панно, и тарелки с цветочками по ободку. Разнообразие начинок, правда, более современное: со свиным люля и беконом, с бараниной, с курицей и сыром, с крабом и красной икрой, со щукой и судаком ну или классика — свинина-говядина.