Можно ли есть спаржу сырой

Спаржа — универсальный и питательный источник энергии. Её можно приготовить на пару, обжарить. Но не вредно ли для здоровья есть этот овощ в сыром виде?

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Лорен Панофф, магистр общественного здравоохранения, сертифицированный диетолог, отмечает, что спаржу действительно можно есть сырой. Она может стать отличным дополнениям к салатам или роллам.

Однако важно понимать, что в приготовленном виде в спарже больше антиоксидантов и они лучше усваиваются организмом.

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Сырая спаржа хрустящая. В ней содержится больше железа и кальция, чем в варёной. Также вы получите натуральные ферменты и другие соединения, полезные для пищеварительной системы.

Однако если у вас есть проблемы с перевариванием сырых овощей, вы страдаете от вздутия живота или газообразования, лучше ешьте варёную спаржу.

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