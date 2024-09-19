Как заготовить на зиму острый перец

Добавить остренького в суп или мясное рагу зимой — отличный способ согреться и разнообразить привычные блюда. Поделимся простейшим способом заготовки острого перца на зиму.

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Сушка в дегидраторе, или электросушилке

Проще всего засушить острый перец на зиму в электросушилке, или дегидраторе. Для этого каждый перчик следует очистить от семян и порезать на небольшие кусочки. Затем уложить в прибор и сушить в соответствии с инструкцией. Готовый сушеный перец следует хранить в плотно закрытой стеклянной банке в темном шкафу.

Сушка на воздухе

Такой способ заготовки перца подходит, если вы, например, на даче и никуда не торопитесь или не желаете пользоваться техникой. Перчики в этом случае следует нанизать на толстую нитку, протыкая каждый плод чуть ниже плодоножки. Гирлянды с острыми перчиками подвешивают в сухом и хорошо проветриваемом помещении, вдали от солнечных лучей. Через 14 дней сушеный жгучий перец будет готов.

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