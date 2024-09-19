Шеф-повар дал советы, как правильно сварить и хранить суп

Суп можно приготовить из разных ингредиентов, сделать диетическим или сытным, жидким или пюреобразным — словом, на любой вкус. На американском континенте, например, варят суп даже с мясом крокодила. В России такое не практикуют, но иногда хозяйки сталкиваются с проблемой: при неправильном хранении первое портится уже на следующий день. Гиорги Мамардашвили, шеф-повар Tsomi в гастроквартале «Три вокзала. Депо», рассказал «Газете.Ru», какие правила нужно соблюдать, чтобы «продлить жизнь» супу.

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По словам эксперта, во многом срок хранения зависит от конкретного блюда и ингредиентов.

«Например, вегетарианский, грибной (или, как говорят на Урале, «грибница»), уха, суп-пюре и сырный супы лучше съесть за двое суток. Куриный, харчо и гороховый супы можно хранить до 5 дней. Солянку, борщ или любимые Михаила Юрьевича Лермонтова густые щи — до недели», — рассказал он.

Однако есть общее правило для всех первых блюд: выбирайте только свежие и качественные продукты. Избегайте подпорченных овощей, мяса или рыбы — они содержат бактерии, которые ускоряют процесс закисания.

«Если любите наваристый суп, отдайте предпочтение бедру цыпленка-бройлера без кожи на кости. Только тщательно мойте ингредиенты перед приготовлением, чтобы удалить грязь и микробы, а также не кладите в бульон термически необработанную зелень — сперва ее нужно отдельно прокипятить около двух минут», — отметил повар.

Также не используйте кастрюлю с толстым дном или ту, в которой ранее грелось молоко, так как бактерии скрываются в любых микротрещинах. Лучше готовить суп в стеклянной или эмалированной кастрюле.

«Главное — не в алюминиевой, поскольку этот металл выделяет токсичные вещества, из-за которых сокращается срок хранения блюда», — подчеркнул Мамардашвили.

Варите суп на среднем огне и избегайте слишком высокой температуры, чтобы все ингредиенты равномерно проварились и не пригорели. При этом соблюдайте рекомендованное время варки для каждого ингредиента и очередность их добавления.

«Например, мясо и картофель готовятся дольше, чем зелень и другие овощи. Также важно не использовать грязные или мокрые приборы, когда помешиваете суп.

Соль — отличный консервант, поэтому всегда добавляйте достаточное количество за 5-10 минут до готовности. Перец и лавровый лист тоже продлят срок хранения», — сказал шеф-повар.

Распространенная ошибка — оставлять готовое блюдо на плите на ночь.

«Микроорганизмы размножаются в условиях от +5 до +60°C, поэтому хранить еду при комнатной температуре опасно. Чтобы быстро охладить суп, зимой на кухне можно открыть окно или отнести кастрюлю на балкон. В теплое время года поставьте ее в холодную воду или используйте ледяные пакеты», — добавил он.

Оставляйте первое блюдо в той же посуде, в которой оно готовилось — переливать в другую емкость не нужно. После охлаждения полностью остывшую кастрюлю поставьте в холодильник. Проследите, чтобы крышка была плотно закрыта, иначе суп впитает посторонние запахи и заветрится. Ни в коем случае не оставляйте в кастрюле половник или ложку — они окислят блюдо. По этой же причине нельзя переливать остатки недоеденного первого из тарелки обратно в кастрюлю.