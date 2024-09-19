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Курица с брокколи в сливочном соусе: ужин для худеющих

Вот, какой легкий, но необычный вариант курицы с овощами можно сделать у себя дома. Сливочный соус дает курице с брокколи приятный аромат и нежную текстуру. К тому же ужин одобрят худеющие: курица с брокколи низкокалорийная, но сытная. Попробуйте повторить наш рецепт.

Рецепт курицы с брокколи
© unsplash

Ингредиенты

  • Курица (возьмите филе) — 500 г;
  • Брокколи — 400 г;
  • Сливки (10–20%) — 200 мл;
  • Луковица — 1 шт;
  • Зубчики чеснока — 2 шт;
  • Твердый сыр — 100 г;
  • Масло оливковое или подсолнечное — для жарки;
  • Приправы — по вкусу;
  • Мускатный орех — щепотка;
  • Паприка — 1 ч. л.

Способ приготовления

Филе нарежьте на небольшие кубики, а капусту разделите на соцветия и варите в подсоленной воде 3–4 минуты, после чего остудите.

Обжарьте кусочки курицы до красивой корочки. Добавьте к ней мелко нарубленный лук и чеснок, пропущенный через чеснокодавку. Жарьте еще пару минут до прозрачности лука.

Влейте сливки к курице, добавьте мускатный орех, паприку, посолите, поперчите. Тушите мясо 5–7 минут. Рекомендуемая мощность нагрева — слабая.

Добавьте к курице отваренные брокколи, натрите в ту же сковороду твердый сыр. Тушите еще минутки три, пока сыр полностью не расплавится, а соус не станет густым и ароматным.

Готовое блюдо подавайте горячим. Украсьте зеленью.

Вот любопытная информация о пищевой ценности:

  • Калорийность — около 200 ккал на 100 г;
  • Время приготовления — около 40 минут.

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