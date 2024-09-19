Эксперт поделился, как отличить настоящий мед от подделки

Настоящий мед должен быть естественного цвета и иметь терпкий вкус, держащийся во рту 20–30 секунд, рассказал корреспонденту NEWS.ru продавец башкирского меда Равшан Мукимов из Уфы. По его словам, покупателю сложно отличить поддельный мед от натурального, если он сделан профессионально.

Покупающему свежевыкачанный мед следует обращать внимание на его консистенцию — он должен ложиться подушечкой. При пастеризации начинают появляться мелкие зерна, а при третьей стадии, кристаллизации, он престает быть жидким.

Цвет меда должен быть от светло-желтого до темно-коричневого, для жидких фракций возможен черный цвет. Не бывает розового и синего меда — это красители. По вкусу он должен быть приятным, терпким, где-то с мятным послевкусием, возможны нотки хлеба, но не малины или абрикоса. Вкус меда должен держаться во рту от 20 до 30 секунд, более высокая продолжительность говорит об ароматизаторах, — рассказал эксперт.

Ранее основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько рассказал, что следует избегать продукции в зеленых банках, если хочется купить качественную икру. По его словам, недобросовестные производители могут добавлять туда имитированную или прошлогоднюю икру.