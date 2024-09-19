Рецепт для похудения: салат с кальмарами и луком

Легкий салат с маринованными кальмарами и луком порадует всю семью интересным вкусом. Его просто и быстро готовить, а еще он не вредит фигуре: всего 108 ккал на 100 г.

На четыре порции понадобится две тушки кальмара, одна луковица, столовая ложка оливкового масла, две столовые ложки уксуса (9%), один лавровый лист и соль по вкусу.

Кальмар очистите от шкурки и удалите все внутренности. Промойте тушки под холодной водой. Вскипятите воду в кастрюле и добавьте лавровый лист. В кипящую воду на 30–40 минут опустите тушки кальмара, затем достаньте и выложите на тарелку.

Остывшие тушки нарежьте длинными полосками и выложите в глубокую миску, нарежьте лук полукольцами и добавьте к кальмару. Добавьте в миску соль по вкусу, уксус и оливковое масло. Все перемешайте и оставьте в холодильнике на пару часов промариноваться. Блюдо готово!

Ранее сообщалось, что быструю, недорогую и очень вкусную закуску можно легко приготовить из помидоров. Фаршированные томаты с ветчиной и сыром порадуют ярким вкусом и совсем не навредят фигуре — всего 139 ккал на 100 г.

Также NEWS. ru рассказал, что томатная подлива из фарша подойдет под любой гарнир. Это отличное блюдо для повседневного стола. Оно готовится быстро, легко и не вредит фигуре — всего 217 ккал на 100 г.