Рецепт дерунов из тыквы

Название блюда «деруны» происходит от слова «драть». Простое и невероятно вкусное блюдо готовится быстро и точно понравится гостям и домашним.

Для приготовления возьмите 500 г тыквы, 5 г соли, черный перец по вкусу, два яйца, два зубчика чеснока, 100 г муки.

Тыкву почистите от кожуры, уберите волокнистый слой и семена. Натрите ее на мелкой терке. Если тыква слишком сочная, то отожмите ее.

Посолите, поперчите тыкву и вбейте яйца, добавьте измельченный чеснок. Засыпьте муку и перемешайте до однородной массы.

В сковороду влейте масло. Получившееся тесто выкладывайте ложкой и обжаривайте с двух сторон до золотистости. Блюдо готово!

Ранее сообщалось, что из яблок и творога может получиться отличный десерт. Он точно станет главным героем на столе во время чаепития. При этом блюдо не требует добавления сахара и муки. Готовится оно быстро. Такое творожное суфле имеет легкую воздушную текстуру и изумительный вкус. Творог в нем не ощущается.

До этого NEWS.ru пошагово рассказал, как приготовить идеальные оладьи. Это блюдо — сытное и в меру сладкое угощение с приятной текстурой, которое идеально подойдет для завтрака. Для его приготовления понадобятся кефир, мука, яйцо, сахар, соль, ванильный сахар и сода.