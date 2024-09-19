Что такое питахайя или «драконий фрукт»?

Экзотический фрукт питахайя растет в Юго-Восточной Азии, на Гавайях, в Израиле, Центральной и Южной Америке и других странах. В России фрукт не выращивают, но продают. «Лента.ру» рассказывает, как правильно выбрать питахайю, какими свойствами она обладает и какой вред может нанести.

Что такое питахайя

Питахайя или питайя — сочный, сладковатый фрукт, который растет на вьющемся кактусе — гилоцереусе. Свое название растение получило от греческого hyle, что переводится как «древесный», и латинского cereus, что означает «воск».

Изначально этот кактус рос в Южной и Центральной Америке и на юге Мексики, но в начале XIX века его привезли в Юго-Восточную Азию.

Как выглядит питахайя

Фрукт покрыт похожими на чешуйки листьями, концы которых сужаются и отходят в стороны от плода.

Своим внешним видом кожица питахайи напоминает чешую дракона — за это ее называют «драконий фрукт», «драгонфрут» или «сердце дракона». В зависимости от сорта, размер плода, его цвет и окрас мякоти могут различаться. Отдельные плоды могут достигать веса до килограмма, однако в среднем драконий фрукт весит около 200-500 граммов. В пищу употребляют три вида питахайи.

Съедобные виды питахайи

Желтая питахайя (Hylocereus megalanthus). Отличается желтой кожицей и белой мякотью. Самый сладкий вид драконьего фрукта, при этом плоды относительно небольших размеров.

Красная питахайя (Hylocereus undatus). Получила свое название из-за цвета кожицы, которая скрывает белую мякоть с мелкими черными семечками. Самый популярный сорт этого экзотического фрукта.

Костариканская питахайя (Hylocereus costaricensis). Внешне выглядит также, но имеет красную, а не белую мякоть с черными семечками. Выращенная в Коста-Рике питахайя обладает сладким вкусом, при этом не содержит много калорий.

Вкус и аромат питахайи напоминают нечто среднее между киви, грушей и арбузом, а семена имеют ореховый привкус.

Пищевая ценность питахайи

100 граммов этого экзотического фрукта содержат:

калории — 57;

протеин — 0,36 грамма;

жиры — 0,14 грамма;

сахар — 9,75 грамма;

кальций — 9 миллиграммов;

магний — 7 миллиграммов;

белки — 0,36 грамма;

углеводы — 15,2 грамма;

клетчатка — 3,1 грамма.

Кроме того, в состав экзотического фрукта входят различные полезные вещества, в том числе витамины группы В, А и С, железо, калий и фосфор.

Польза питахайи

Исследования показывают, что питахайя может оказывать противовоспалительное действие. В составе этого экзотического фрукта есть бетацианин и флавоноиды — антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами и способствуют укреплению иммунитета.

Также в мякоти и семенах плода содержатся танины, которые помогают поддерживать здоровье глаз и служат профилактикой развития близорукости и дальнозоркости.

При регулярном употреблении в пищу питахайя повышает уровень железа в организме. Кроме самого вещества, питахайя содержит витамин С — он помогает организму усваивать и наиболее эффективно использовать этот элемент.

«Потребление этого фрукта может контролировать или уменьшать возникновение таких состояний, как диабет, дислипидемия, метаболический синдром, сердечно-сосудистые заболевания и рак», — рассказала «Ленте.ру» нутрициолог Алена Чернова.

Чем еще полезна питахайя

Клетчатка, которая содержится в питахайе, способствует улучшению пищеварительных процессов и помогает нормализовать работу кишечника.

Калий помогает поддерживать здоровый уровень артериального давления.

Пребиотики в его составе улучшают микрофлору организма и вызывают рост полезных лакто- и бифидобактерий, которые противодействуют вирусам в кишечнике.

Вред питахайи

Несмотря на все свои достоинства, питахайя обладает одним серьезным недостатком: этот экзотический фрукт может стать причиной сильной аллергии. Даже людям, которые никогда не сталкивались с подобной реакцией организма на другие продукты, следует проявить осторожность при употреблении драконьего фрукта.

Рекомендуется сначала попробовать небольшой кусочек мякоти. Если в течение нескольких часов аллергическая реакция не проявится, то фрукт можно есть.

В дальнейшем также стоит соблюдать эти меры предосторожности. Эксперты советуют съедать в день не более 300 граммов фрукта. Для людей, страдающих расстройствами пищеварительной системы, дневная порция не должна превышать 150 граммов из-за высокого содержания клетчатки в питахайе.

«С осторожностью отнестись к употреблению драконьего фрукта стоит и диабетикам. Питахайя снижает уровень сахара в крови, поэтому, если вы принимаете препараты от диабета, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Возможно, вам потребуется коррекция дозировки вашего лекарства», — отметила Алена Чернова.

Как выбрать и хранить питахайю

Как выбрать питахайю

При выборе питахайи нужно обращать внимание на несколько нюансов. Нужно учитывать цвет плода. Если кожица полностью или местами зеленая, значит, фрукт еще не созрел. На спелость указывает равномерный и насыщенный желтый или красный оттенок — он меняется в зависимости от конкретного сорта. При этом кончики чешуек (листочков, которые покрывают поверхность плода), становятся желтовато-зелеными и сохнут, когда плод созревает.

При выборе питахайи необходимо обязательно посмотреть на нее со всех сторон, чтобы случайно не взять поврежденный при транспортировке или подгнивший плод.

Перед покупкой понравившийся плод нужно потрогать. Питахайя должна быть упругой и не слишком мягкой.

Если фрукт слишком мягкий и не держит форму, значит, он перележал.

Если же плод твердый, его можно оставить на несколько дней в бумажном пакете, чтобы он дозрел.

Важно, чтобы фрукт не был перезрелым — такие плоды менее сочные и менее вкусные. Определить излишнюю спелость можно по двум признакам: у плода высохшая плодоножка, на кожуре много темных пятен и неровностей.

Как хранить питахайю

Несмотря на экзотичность, фрукт не требует особых условий хранения — комнатная температура отлично подойдет. Главное, чтобы на плод не попадали прямые солнечные лучи.

Свежую питахайю можно хранить около недели.

Как очистить питахайю

Перед употреблением фрукт нужно очистить. Для этого его следует разрезать острым ножом вдоль на две части. Мякоть можно извлечь несколькими способами:

Обычной ложкой. С ее помощью мякоть можно есть сразу из половинки фрукта либо извлечь по аналогии с киви.

Специальной ложкой. Она позволит сформировать гладкие шарики, которые отлично смотрятся в салатах или на тарелке с другими фруктами. Остатки мякоти в таком случае выбрасывать не стоит — их можно использовать для смузи или сорбета.

Очистить руками. Для этого каждую половинку нужно разрезать на несколько частей и аккуратно отделить кожицу — она должна легко отойти от мякоти. Очищенную питахайю можно нарезать на небольшие кубики.

Как есть питахайю

Из этого фрукта можно приготовить десерт или смузи либо добавить его во фруктовый салат.

Летний десерт с питахайей и семенами чиа

Этот десерт сочетает в себе освежающую сладость питахайи, нежный вкус мороженого и хрустящие семена чиа, рассказал «Ленте.ру» сушеф сети кофеен-пекарен French Bakery SeDelice Ярослав Галков.

Ингредиенты

150-200 граммов мороженого пломбира;

2 чайные ложки семян чиа;

1 манго;

1 питахайя среднего размера.

Приготовление

Достаньте мороженое из морозилки примерно за 10 минут до приготовления, чтобы оно слегка подтаяло. Выложите в миску. Добавьте семена чиа и перемешайте. Мякоть манго нарежьте кубиками и добавьте их в мороженое с семенами чиа. Перемешайте до соединения компонентов и уберите в морозилку примерно на час, чтобы масса немного подморозилась, но не совсем замерзла. Питахайю разрежьте пополам, достаньте мякоть и нарежьте кубиками. Добавьте в подмороженную сливочно-фруктовую массу. Выложите получившийся десерт в половинки кожуры питахайи или креманки и подавайте сразу же.

Смузи с питахайей и бананом

Такой смузи станет отличным способом начать день с пользой для здоровья. Питахайя и банан богаты витаминами и минералами, а кокосовое молоко придает напитку нежный вкус и кремовую текстуру, подчеркнул Ярослав Галков.

Ингредиенты

1 питахайя;

1 банан;

1 стакан кокосового молока;

1 чайная ложка меда (по желанию).

Приготовление