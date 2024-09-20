Как правильно варить раков: три рецепта

Как правильно варить раков: 3 рецепта с фото в домашних условиях, сколько варить
Рассказываем, как купить свежий продукт и подавать готовое блюдо.
Многие полагают, что приготовление раков — трудоёмкий процесс, однако в нём нет ничего сложного. Важно следовать инструкции, а также заранее подготовить все ингредиенты и кухонные принадлежности.
Польза и вред раков для здоровья
«Раки — это не только популярный деликатес, но и источник многих полезных питательных веществ».
Полезные свойства раков:
- источник белка: они содержат высококачественный и легкоусваиваемый белок, необходимый для построения и восстановления тканей тела;
- микроэлементы: раки богаты важными для иммунной системы цинком и селеном, а также железом, которое способствует нормальному образованию красных кровяных телец;
- омега-3 жирные кислоты: этот морепродукт содержит полезные жирные кислоты, которые способствуют улучшению здоровья сердца и уменьшению воспалений;
- витамины: в них присутствуют витамины группы B, необходимые для работы нервной системы, и витамин А, важный для зрения и иммунитета.
Что касается минусов при употреблении раков, то следует учитывать следующие факторы:
- аллергия: одной из основных проблем может быть аллергия на ракообразных, которая способна вызвать серьёзные реакции;
- тяжёлые металлы и загрязнители: раки могут накапливать в себе вредные вещества из водоёмов;
- пуриновые основания: людям, страдающим подагрой или имеющим проблемы с обменом веществ, следует ограничить потребление раков из-за высокого содержания пуринов, которые могут повысить уровень мочевой кислоты в крови.
Как выбрать свежих раков?
От выбора раков зависит не только вкус получившегося блюда, но и безопасность употребления. При покупке морепродуктов следует обращать внимание на следующие параметры:
- Внешний вид. Самый надёжный способ удостовериться в свежести раков — купить живых. Они должны быть активными и подвижными. Здоровые и свежие особи обычно имеют яркую, насыщенную окраску. Если панцирь повреждён или имеет мутный вид, это может указывать на то, что продукт несвежий.
- Запах. Свежие раки должны пахнуть морем или свежей водой. Наличие каких-либо неприятных или разлагающихся запахов является явным признаком порчи.
- Условия хранения. Убедитесь, что раки хранятся в надлежащих условиях. Они должны находиться в прохладном, влажном месте, не под прямыми солнечными лучами.
- Сезонность. Покупайте раков в сезон: сентябрь-октябрь. В это время они наиболее активны.
- Правильный размер. Выбирайте раков среднего и крупного размера — они более мясистые.
- Проверенные продавцы. Покупайте раков только у проверенных продавцов, которые специализируются на свежей рыбе и морепродуктах. Свежесть товара можно подтвердить соответствующими документами.
Подготовка ингредиентов
Прежде всего нужно выбрать свежих раков. При покупке лучше всего отдавать предпочтение живым особям — так вы будете уверены в свежести продукта. Можно использовать и замороженные морепродукты, только перед приготовлением их нужно разморозить в холодильнике.
Очистка раков
Перед началом варки раков, как свежих, так и размороженных, необходимо тщательно очистить. Их следует промыть в холодной воде, удалив грязь и песок с панцирей и лапок. Можно оставить морепродукт в большой ёмкости с подсоленной водой на 15-20 минут.
Приготовление вкусного бульона
Вкусный бульон — основа успешного блюда. Для того чтобы раки дали насыщенный вкус, вам понадобятся лавровый лист, чёрный перец горошком, лимон, чеснок и другие специи по вкусу.
Добавьте в бульон также немного сахара — это поможет сбалансировать вкус.
Основной секрет ароматного бульона — в правильной пропорции специй и свежести используемых ингредиентов.
Подготовка кастрюли и воды
Кастрюля для варки должна быть достаточно большой, чтобы все раки свободно помещались в ней. Это обеспечит равномерное приготовление и позволит сохранить их сочность.
Важно помнить, что при варке раки увеличиваются в объёме, поэтому не стоит заполнять кастрюлю до краёв.
Налейте в кастрюлю воду, чтобы её хватило для полного покрытия раков. Обычно это 2-3 л воды на 1 кг раков.
Добавьте в воду соль, ориентируясь на пропорции: две столовые ложки на литр воды. Затем положите подготовленные специи: лавровый лист, укроп, перец и лимон. Всё это придаст ракам насыщенный вкус и аромат.
Варка раков
Перед тем как опустить раков в бульон, его нужно довести до кипения. Важно, чтобы вода кипела достаточно активно, поскольку морепродукты должны сразу попасть в кипящую среду — это позволит сохранить нежность и сочность мяса.
Раки сразу начнут менять цвет на красный — это знак, что процесс приготовления идёт правильно.
Время варки зависит от размера особей: чем они крупнее, тем дольше готовятся. Процесс приготовления мелких раков занимает около семи-восьми минут после закипания, средних — 10-15 минут, больших — 15-20 минут.
О готовности вас предупредит панцирь — он станет ярко-оранжевым. Сразу после этого положите морепродукты в холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления.
Важно не переварить раков, иначе их мясо станет жёстким. Во время варки снимайте пену, которая может образовываться на поверхности.
Подача к столу
Подавайте раков на большом плоском блюде или на деревянной доске. Украсить блюдо можно дольками лимона, веточками укропа или петрушки.
Обычно для раков подаются специальные щипцы для их разделки, а также ножи и вилки. Не забудьте про салфетки, так как употребление раков предполагает активное использование рук. Также подготовьте маленькие тарелочки для панцирей.
К ракам традиционно подают различные соусы: сметанный, чесночный, острый томатный или даже соус на основе горчицы.
Рецепты блюд с варёными раками
Салат с раками и авокадо
Ингредиенты:
- варёные раки — 500 г;
- авокадо — 2 шт.;
- помидоры черри — 200 г;
- огурец — 1 шт.;
- красный лук — 1 шт.;
- лимонный сок — 2 ст. л.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- салатный микс — 100 г;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Очистите авокадо, нарежьте кубиками и сбрызните лимонным соком.
- Нарежьте черри половинками, огурец и лук — тонкими ломтиками.
- Очистите раков от панциря, нарежьте крупными кусками.
- В большой миске смешайте салатный микс, авокадо, помидоры, огурцы и раков.
- Заправьте оливковым маслом, посолите, поперчите и перемешайте.
Раки, запечённые с сыром
Ингредиенты:
- варёные раки — 1 кг;
- твёрдый сыр — 200 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- сливочное масло — 50 г;
- панировочные сухари — 3 ст. л.;
- свежий укроп — пучок;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Очистите раков от панциря.
- Растопите сливочное масло на сковороде, добавьте мелко нарезанный чеснок и обжарьте.
- Выложите раков в форму для запекания, полейте чесночным маслом, посыпьте тёртым сыром, панировочными сухарями и измельчённым укропом.
- Запекайте в духовке 10-15 минут до золотистой корочки при температуре 180°C.
Паста с раками в сливочном соусе
Ингредиенты:
- варёные раки — 300 г;
- паста (спагетти или феттучини) — 200 г;
- сливки — 200 мл;
- чеснок — 2 зубчика;
- пармезан (тёртый) — 50 г;
- зелень — по вкусу;
- соль, перец, оливковое масло — по вкусу.
Приготовление:
- Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте воду и оставьте немного отвара.
- На сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте мелко нарезанный чеснок и обжаривайте одну-две минуты.
- Добавьте к чесноку сливки, доведите до кипения и уменьшите огонь. Добавьте тёртый пармезан, перемешайте.
- Добавьте в сковороду варёных раков, соль и перец. По необходимости можно долить немного отвара от пасты для нужной консистенции.
- Соедините соус с пастой. Подавайте с зеленью.
Приятного аппетита!