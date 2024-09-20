$92.70+1.03103.25+1.21
Почта

Как правильно варить раков: 3 рецепта с фото в домашних условиях, сколько варить

Рассказываем, как купить свежий продукт и подавать готовое блюдо.

Как правильно варить раков: три рецепта
© Чемпионат.com

Многие полагают, что приготовление раков — трудоёмкий процесс, однако в нём нет ничего сложного. Важно следовать инструкции, а также заранее подготовить все ингредиенты и кухонные принадлежности.

Польза и вред раков для здоровья

«Раки — это не только популярный деликатес, но и источник многих полезных питательных веществ».

Полезные свойства раков:

  • источник белка: они содержат высококачественный и легкоусваиваемый белок, необходимый для построения и восстановления тканей тела;
  • микроэлементы: раки богаты важными для иммунной системы цинком и селеном, а также железом, которое способствует нормальному образованию красных кровяных телец;
  • омега-3 жирные кислоты: этот морепродукт содержит полезные жирные кислоты, которые способствуют улучшению здоровья сердца и уменьшению воспалений;
  • витамины: в них присутствуют витамины группы B, необходимые для работы нервной системы, и витамин А, важный для зрения и иммунитета.

Что касается минусов при употреблении раков, то следует учитывать следующие факторы:

  • аллергия: одной из основных проблем может быть аллергия на ракообразных, которая способна вызвать серьёзные реакции;
  • тяжёлые металлы и загрязнители: раки могут накапливать в себе вредные вещества из водоёмов;
  • пуриновые основания: людям, страдающим подагрой или имеющим проблемы с обменом веществ, следует ограничить потребление раков из-за высокого содержания пуринов, которые могут повысить уровень мочевой кислоты в крови.

Как выбрать свежих раков?

От выбора раков зависит не только вкус получившегося блюда, но и безопасность употребления. При покупке морепродуктов следует обращать внимание на следующие параметры:

  • Внешний вид. Самый надёжный способ удостовериться в свежести раков — купить живых. Они должны быть активными и подвижными. Здоровые и свежие особи обычно имеют яркую, насыщенную окраску. Если панцирь повреждён или имеет мутный вид, это может указывать на то, что продукт несвежий.
  • Запах. Свежие раки должны пахнуть морем или свежей водой. Наличие каких-либо неприятных или разлагающихся запахов является явным признаком порчи.
  • Условия хранения. Убедитесь, что раки хранятся в надлежащих условиях. Они должны находиться в прохладном, влажном месте, не под прямыми солнечными лучами.
  • Сезонность. Покупайте раков в сезон: сентябрь-октябрь. В это время они наиболее активны.
  • Правильный размер. Выбирайте раков среднего и крупного размера — они более мясистые.
  • Проверенные продавцы. Покупайте раков только у проверенных продавцов, которые специализируются на свежей рыбе и морепродуктах. Свежесть товара можно подтвердить соответствующими документами.

Подготовка ингредиентов

Прежде всего нужно выбрать свежих раков. При покупке лучше всего отдавать предпочтение живым особям — так вы будете уверены в свежести продукта. Можно использовать и замороженные морепродукты, только перед приготовлением их нужно разморозить в холодильнике.

Очистка раков

Перед началом варки раков, как свежих, так и размороженных, необходимо тщательно очистить. Их следует промыть в холодной воде, удалив грязь и песок с панцирей и лапок. Можно оставить морепродукт в большой ёмкости с подсоленной водой на 15-20 минут.

Приготовление вкусного бульона

Вкусный бульон — основа успешного блюда. Для того чтобы раки дали насыщенный вкус, вам понадобятся лавровый лист, чёрный перец горошком, лимон, чеснок и другие специи по вкусу.

Добавьте в бульон также немного сахара — это поможет сбалансировать вкус.

Основной секрет ароматного бульона — в правильной пропорции специй и свежести используемых ингредиентов.

Подготовка кастрюли и воды

Кастрюля для варки должна быть достаточно большой, чтобы все раки свободно помещались в ней. Это обеспечит равномерное приготовление и позволит сохранить их сочность.

Важно помнить, что при варке раки увеличиваются в объёме, поэтому не стоит заполнять кастрюлю до краёв.

Налейте в кастрюлю воду, чтобы её хватило для полного покрытия раков. Обычно это 2-3 л воды на 1 кг раков.

Добавьте в воду соль, ориентируясь на пропорции: две столовые ложки на литр воды. Затем положите подготовленные специи: лавровый лист, укроп, перец и лимон. Всё это придаст ракам насыщенный вкус и аромат.

Варка раков

Перед тем как опустить раков в бульон, его нужно довести до кипения. Важно, чтобы вода кипела достаточно активно, поскольку морепродукты должны сразу попасть в кипящую среду — это позволит сохранить нежность и сочность мяса.

Раки сразу начнут менять цвет на красный — это знак, что процесс приготовления идёт правильно.

Время варки зависит от размера особей: чем они крупнее, тем дольше готовятся. Процесс приготовления мелких раков занимает около семи-восьми минут после закипания, средних — 10-15 минут, больших — 15-20 минут.

О готовности вас предупредит панцирь — он станет ярко-оранжевым. Сразу после этого положите морепродукты в холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления.

Важно не переварить раков, иначе их мясо станет жёстким. Во время варки снимайте пену, которая может образовываться на поверхности.

Подача к столу

Подавайте раков на большом плоском блюде или на деревянной доске. Украсить блюдо можно дольками лимона, веточками укропа или петрушки.

Обычно для раков подаются специальные щипцы для их разделки, а также ножи и вилки. Не забудьте про салфетки, так как употребление раков предполагает активное использование рук. Также подготовьте маленькие тарелочки для панцирей.

К ракам традиционно подают различные соусы: сметанный, чесночный, острый томатный или даже соус на основе горчицы.

Рецепты блюд с варёными раками

Салат с раками и авокадо

Ингредиенты:

  • варёные раки — 500 г;
  • авокадо — 2 шт.;
  • помидоры черри — 200 г;
  • огурец — 1 шт.;
  • красный лук — 1 шт.;
  • лимонный сок — 2 ст. л.;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • салатный микс — 100 г;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  • Очистите авокадо, нарежьте кубиками и сбрызните лимонным соком.
  • Нарежьте черри половинками, огурец и лук — тонкими ломтиками.
  • Очистите раков от панциря, нарежьте крупными кусками.
  • В большой миске смешайте салатный микс, авокадо, помидоры, огурцы и раков.
  • Заправьте оливковым маслом, посолите, поперчите и перемешайте.

Раки, запечённые с сыром

Ингредиенты:

  • варёные раки — 1 кг;
  • твёрдый сыр — 200 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сливочное масло — 50 г;
  • панировочные сухари — 3 ст. л.;
  • свежий укроп — пучок;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  • Очистите раков от панциря.
  • Растопите сливочное масло на сковороде, добавьте мелко нарезанный чеснок и обжарьте.
  • Выложите раков в форму для запекания, полейте чесночным маслом, посыпьте тёртым сыром, панировочными сухарями и измельчённым укропом.
  • Запекайте в духовке 10-15 минут до золотистой корочки при температуре 180°C.

Паста с раками в сливочном соусе

Ингредиенты:

  • варёные раки — 300 г;
  • паста (спагетти или феттучини) — 200 г;
  • сливки — 200 мл;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • пармезан (тёртый) — 50 г;
  • зелень — по вкусу;
  • соль, перец, оливковое масло — по вкусу.

Приготовление:

  • Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте воду и оставьте немного отвара.
  • На сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте мелко нарезанный чеснок и обжаривайте одну-две минуты.
  • Добавьте к чесноку сливки, доведите до кипения и уменьшите огонь. Добавьте тёртый пармезан, перемешайте.
  • Добавьте в сковороду варёных раков, соль и перец. По необходимости можно долить немного отвара от пасты для нужной консистенции.
  • Соедините соус с пастой. Подавайте с зеленью.

Приятного аппетита!

Еда