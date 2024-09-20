Как правильно варить раков: три рецепта

Рассказываем, как купить свежий продукт и подавать готовое блюдо.

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Многие полагают, что приготовление раков — трудоёмкий процесс, однако в нём нет ничего сложного. Важно следовать инструкции, а также заранее подготовить все ингредиенты и кухонные принадлежности.

Польза и вред раков для здоровья

«Раки — это не только популярный деликатес, но и источник многих полезных питательных веществ».

Полезные свойства раков:

источник белка: они содержат высококачественный и легкоусваиваемый белок, необходимый для построения и восстановления тканей тела;

микроэлементы: раки богаты важными для иммунной системы цинком и селеном, а также железом, которое способствует нормальному образованию красных кровяных телец;

омега-3 жирные кислоты: этот морепродукт содержит полезные жирные кислоты, которые способствуют улучшению здоровья сердца и уменьшению воспалений;

витамины: в них присутствуют витамины группы B, необходимые для работы нервной системы, и витамин А, важный для зрения и иммунитета.

Что касается минусов при употреблении раков, то следует учитывать следующие факторы:

аллергия: одной из основных проблем может быть аллергия на ракообразных, которая способна вызвать серьёзные реакции;

тяжёлые металлы и загрязнители: раки могут накапливать в себе вредные вещества из водоёмов;

пуриновые основания: людям, страдающим подагрой или имеющим проблемы с обменом веществ, следует ограничить потребление раков из-за высокого содержания пуринов, которые могут повысить уровень мочевой кислоты в крови.

Как выбрать свежих раков?

От выбора раков зависит не только вкус получившегося блюда, но и безопасность употребления. При покупке морепродуктов следует обращать внимание на следующие параметры:

Внешний вид. Самый надёжный способ удостовериться в свежести раков — купить живых. Они должны быть активными и подвижными. Здоровые и свежие особи обычно имеют яркую, насыщенную окраску. Если панцирь повреждён или имеет мутный вид, это может указывать на то, что продукт несвежий.

Запах. Свежие раки должны пахнуть морем или свежей водой. Наличие каких-либо неприятных или разлагающихся запахов является явным признаком порчи.

Условия хранения. Убедитесь, что раки хранятся в надлежащих условиях. Они должны находиться в прохладном, влажном месте, не под прямыми солнечными лучами.

Сезонность. Покупайте раков в сезон: сентябрь-октябрь. В это время они наиболее активны.

Правильный размер. Выбирайте раков среднего и крупного размера — они более мясистые.

Проверенные продавцы. Покупайте раков только у проверенных продавцов, которые специализируются на свежей рыбе и морепродуктах. Свежесть товара можно подтвердить соответствующими документами.

Подготовка ингредиентов

Прежде всего нужно выбрать свежих раков. При покупке лучше всего отдавать предпочтение живым особям — так вы будете уверены в свежести продукта. Можно использовать и замороженные морепродукты, только перед приготовлением их нужно разморозить в холодильнике.

Очистка раков

Перед началом варки раков, как свежих, так и размороженных, необходимо тщательно очистить. Их следует промыть в холодной воде, удалив грязь и песок с панцирей и лапок. Можно оставить морепродукт в большой ёмкости с подсоленной водой на 15-20 минут.

Приготовление вкусного бульона

Вкусный бульон — основа успешного блюда. Для того чтобы раки дали насыщенный вкус, вам понадобятся лавровый лист, чёрный перец горошком, лимон, чеснок и другие специи по вкусу.

Добавьте в бульон также немного сахара — это поможет сбалансировать вкус.

Основной секрет ароматного бульона — в правильной пропорции специй и свежести используемых ингредиентов.

Подготовка кастрюли и воды

Кастрюля для варки должна быть достаточно большой, чтобы все раки свободно помещались в ней. Это обеспечит равномерное приготовление и позволит сохранить их сочность.

Важно помнить, что при варке раки увеличиваются в объёме, поэтому не стоит заполнять кастрюлю до краёв.

Налейте в кастрюлю воду, чтобы её хватило для полного покрытия раков. Обычно это 2-3 л воды на 1 кг раков.

Добавьте в воду соль, ориентируясь на пропорции: две столовые ложки на литр воды. Затем положите подготовленные специи: лавровый лист, укроп, перец и лимон. Всё это придаст ракам насыщенный вкус и аромат.

Варка раков

Перед тем как опустить раков в бульон, его нужно довести до кипения. Важно, чтобы вода кипела достаточно активно, поскольку морепродукты должны сразу попасть в кипящую среду — это позволит сохранить нежность и сочность мяса.

Раки сразу начнут менять цвет на красный — это знак, что процесс приготовления идёт правильно.

Время варки зависит от размера особей: чем они крупнее, тем дольше готовятся. Процесс приготовления мелких раков занимает около семи-восьми минут после закипания, средних — 10-15 минут, больших — 15-20 минут.

О готовности вас предупредит панцирь — он станет ярко-оранжевым. Сразу после этого положите морепродукты в холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления.

Важно не переварить раков, иначе их мясо станет жёстким. Во время варки снимайте пену, которая может образовываться на поверхности.

Подача к столу

Подавайте раков на большом плоском блюде или на деревянной доске. Украсить блюдо можно дольками лимона, веточками укропа или петрушки.

Обычно для раков подаются специальные щипцы для их разделки, а также ножи и вилки. Не забудьте про салфетки, так как употребление раков предполагает активное использование рук. Также подготовьте маленькие тарелочки для панцирей.

К ракам традиционно подают различные соусы: сметанный, чесночный, острый томатный или даже соус на основе горчицы.

Рецепты блюд с варёными раками

Салат с раками и авокадо

Ингредиенты:

варёные раки — 500 г;

авокадо — 2 шт.;

помидоры черри — 200 г;

огурец — 1 шт.;

красный лук — 1 шт.;

лимонный сок — 2 ст. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

салатный микс — 100 г;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Очистите авокадо, нарежьте кубиками и сбрызните лимонным соком.

Нарежьте черри половинками, огурец и лук — тонкими ломтиками.

Очистите раков от панциря, нарежьте крупными кусками.

В большой миске смешайте салатный микс, авокадо, помидоры, огурцы и раков.

Заправьте оливковым маслом, посолите, поперчите и перемешайте.

Раки, запечённые с сыром

Ингредиенты:

варёные раки — 1 кг;

твёрдый сыр — 200 г;

чеснок — 2 зубчика;

сливочное масло — 50 г;

панировочные сухари — 3 ст. л.;

свежий укроп — пучок;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Очистите раков от панциря.

Растопите сливочное масло на сковороде, добавьте мелко нарезанный чеснок и обжарьте.

Выложите раков в форму для запекания, полейте чесночным маслом, посыпьте тёртым сыром, панировочными сухарями и измельчённым укропом.

Запекайте в духовке 10-15 минут до золотистой корочки при температуре 180°C.

Паста с раками в сливочном соусе

Ингредиенты:

варёные раки — 300 г;

паста (спагетти или феттучини) — 200 г;

сливки — 200 мл;

чеснок — 2 зубчика;

пармезан (тёртый) — 50 г;

зелень — по вкусу;

соль, перец, оливковое масло — по вкусу.

Приготовление:

Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте воду и оставьте немного отвара.

На сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте мелко нарезанный чеснок и обжаривайте одну-две минуты.

Добавьте к чесноку сливки, доведите до кипения и уменьшите огонь. Добавьте тёртый пармезан, перемешайте.

Добавьте в сковороду варёных раков, соль и перец. По необходимости можно долить немного отвара от пасты для нужной консистенции.

Соедините соус с пастой. Подавайте с зеленью.

Приятного аппетита!